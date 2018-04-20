Капитан «Динамо-Брест»: История с Милуновичем – провокация от БАТЭ 1 20.04.2018, 8:59

Защитник брестского «Динамо» Алексей Гаврилович считает, что имело место обычная борьба с соперником.

Защитник брестского «Динамо» Алексей Гаврилович, наступивший на ногу защитнику БАТЭ Неманье Милуновичу в недавнем матче в Борисове и получивший 4 матча дисквалификации, прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Егором Бачило.

— История с Милуновичем мешала готовиться к матчу с «Днепром»?

— Да, она отвлекала. До сих пор не понимаю, для чего было сделано то заявление БАТЭ. Провокация какая-то. Во-первых, травму Милуновичу я не нанес. У него это колено больное давно — оно сразу было перебинтовано. Наверное, не просто так серб пропускал в начале апреля встречу с «Минском». И уж точно не из-за того, что я на него наступил. А вышло, что его давнее повреждение попытались спихнуть на меня. Привязали его к этому эпизоду, который с ним вообще никак не связан. Пускай это останется на совести тех, кто так сделал. Во-вторых, после того момента Милунович не лежал на газоне и не корчился. Сразу же поднялся и продолжил играть, причем до самого конца. Ему даже замена не понадобилась!

— Как все произошло?

— Обычная борьба с соперником. Я упал лицом к воротам. Поднявшись, увидел, что все уходят из штрафной. Сразу же начал делать это сам. Милуновича заметил под ногами разве что краем глаза — периферическим зрением. И тут же почувствовал, что наступаю ему на ногу. Я же не подбежал к нему откуда-то сбоку специально для этого — игрок просто оказался на моем пути. Да и вообще как можно хотеть кого-то умышленно вот так травмировать, если за это, скорее всего, сразу последует удаление?

— Ты ведь и запись в Инстаграме сделал не случайно?

— Просто на форумах про меня пишут всякую грязь, не зная сути. А при этом руководствуются только тем заявлением БАТЭ. Мне неприятно, что эти гадости в комментариях могут прочесть мои близкие. Более того, пишут мне самому — например, в соцсетях.