Революция «вживую»: Протестующие в Ереване перекрывают дороги 1 20.04.2018, 9:08

1,198

Лидеры демонстрантов призвали водителей грузовиков присоединиться к акции неповиновения.

Сегодня с утра сотни активистов оппозиционного движения, выступающего против премьерства Сержа Саргсяна, разбившись на группы, вновь вышли на улицы Еревана с целью перекрытия движения транспорта, сообщает azatutyun.am.

Накануне оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющих движение, призвал продолжить акции гражданского неповиновения. Он, в частности, призвал водителей грузовиков перекрывать дороги.

«Спокойно, быстро и уверенно перекрывайте все дороги и трассы в Армении грузовиками. Надеюсь, что наш ждет блестящий день. В конце дня, в 19:00, встречаемся на митинге на Площади Республики», - сказал Пашинян.

Между тем, полиция продолжила задержания протестующих. Так утром с площади Республики в Ереване полицейские подвергли проводу в полицию одного из лидеров движения «Отвергни Сержа» Давида Санасаряна и еще несколько активистов.

Отметим, что поздно ночью стало известно, что накануне суд общей юрисдикции ереванских административных округов Аван и Нор Норк решил удовлетворить ходатайство следователя и на два месяца арестовать гражданского активиста Тиграна Мазманяна.

Активисту было предъявлено обвинение по части 2 статьи 225 Уголовного кодекса Республики Армения («Организация массовых беспорядков…»). Ему грозит тюремное заключение сроком от трех до восьми лет. Адвокат Тиграна Мазманяна Ара Гарагёзян убежден, что постановление суда незаконно.

17 апреля, в день, когда парламент избрал экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» и глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной» революции.