Сколько денег пересылают мигранты из США в Беларусь 1 20.04.2018, 9:16

Только в 2016 году мигранты отправили в свои родные страны денежные переводы в размере $574 миллиарда.

Американский Pew Research Center на основании данных Всемирного банка посчитал, сколько средств отправили мигранты в свои страны непосредственно из США. 138 165 000 000 долл. Всего в 2016 году (видимо данных за 2017 год еще нет, — прим. Thinktanks.by) из США в виде денежных переводов было отправлено в другие страны 138 млрд 165 млн долларов, пишет thinktanks.by.

Лидером до денежным переводам из США вполне ожидаемо оказалась Мексика, куда было перечислено более 28,1 млрд долларов. На второй позиции оказался Китай, куда отправилось более 15,4 млрд долларов, а на третьей – Индия с суммой свыше 10,6 млрд долларов.

Далее в рейтинге переводов оказались Филиппины (10,5 млрд долларов), Гватемала (6,7 млрд долларов), Вьетнам (6,6 млрд долларов) и Нигерия (5,6 млрд долларов). Таким образом в очередной разбыло подтверждено, что денежные переводы из-за рубежа для некоторых развивающихся стран являются основными экономическим активами.

Как утверждается в исследовании, к таким странам относятся и некоторые республики бывшего СССР. В частности в 2016 году Кыргызстан получил почти 2 млрд долларов США в виде денежных переводов, что эквивалентно 30,4% его ВВП. В то же время соседний Таджикистан получил около 1,9 млрд долларов, что составляет 26,9% его ВВП. В данном случае речь идет о денежных переводах в целом, а не только из США.

Что же касается американских переводов, то Беларусь по этому показателю далека от лидеров. С суммой перечислений в 2016 году в 42 млн долларов наша страна занимает 98 место. Все страны-соседи Беларуси получили из США денег больше, чем мы. Так в Польше от американских мигрантов было получено 883 млн долларов, в Украине — 490 млн долларов, в России – 293 млн долларов, в Литве – 102 млн долларов, а в Латвии – 94 млн долларов.

В целом, как отмечается в исследовании, по оценкам экономистов Всемирного банка, в 2016 году мигранты отправили родственникам в свои родные страны переводы в размере 574 млрд долларов, что на 1% меньше, чем в 2015 году, когда сумма составила 581 млрд. Несмотря на это снижение, денежные переводы, отправленные мигрантами, по-прежнему вдвое больше, чем они были десять лет назад, до резкого падения мировой экономики в конце 2000-х годов.

В исследовании также поясняется, что отслеживание денежных переводов по всему миру затруднено, потому некоторые данные могут быть не совсем точными.