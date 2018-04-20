МВД предоставит Минтруда данные о «тунеядцах» 1 20.04.2018, 10:28

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Из регистра населения могут исключить информацию о статусе работающего, безработного и неработающего.

Об этом сегодня в «парламенте» заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич, озвучивая изменения в Закон «О регистре населения». Согласно предлагаемым изменениям, в базе по-прежнему будет содержаться только информация о занятом в экономике населении — месте работы, дате трудоустройства и увольнения, а также о дате постановки на учет и снятия с учета в качестве безработного, пишет tut.by.

Какая информация содержится в регистре населения?

Регистр населения — централизованная автоматизированная информационная система, в ней содержатся персональные данные белорусов, а также иностранцев, которые постоянно проживают в нашей стране. Регистр создавался для «защиты прав и свобод физлиц, а также форсирования единого информационного пространства», уточняют в МВД. Одна из задач системы — «оперативное обеспечение достоверными и актуальными персональными данными госорганов, иных организаций, нотариусов и физлиц».

Помимо Ф.И.О., даты рождения, пола, данных о регистрации по месту жительства, в регистре также указывают идентификационный номер, семейное положение, информацию о близких (родителях, супруге, детях), об исполнении воинской обязанности, а также данные о роде занятий — место работы, дата трудоустройства и увольнения.

Физлица могут один раз за календарный год запрашивать выписку из регистра со своими персональными данными или информацией о физлицах, законным представителем которых является. Последующие выписки в течение года будут платными — одна базовая величина (24,5 рубля).

В регистре населения сегодня также должна содержаться информация о статусе работающего, безработного, неработающего, указана дата постановки и снятия с учета в центрах занятости. Однако на практике в базе нет данных о неработающих (которые не состоят на учете в центрах занятости), по крайней мере, полных и систематизированных. В этой ситуации МВД предлагает исключить из регистра населения информацию о статусе работающего, безработного и неработающего.

Это предложение вызвало сегодня при обсуждении в парламенте немало вопросов со стороны «депутатов». Так, «депутат» Ольга Политико обратила внимание на то, что «за 10 лет существования закона так и не удалось ни определиться с этими терминами (статус работающий, безработный, неработающий. — Прим. ред.), ни с механизмом внесения этих данных».

— Но сейчас ведется работа по реализации норм декрета № 3, там введено три новых термина, созвучных с теми, которые мы пытаемся исключить. А именно: занятые в экономике, трудоспособные граждане, не занятые в экономике, и граждане, не относящиеся к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, — уточнила «депутат». — Более того, формирование базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике, предполагает, что все жители нашей страны старше 18 лет должны быть идентифицированы и отнесены к одной из категорий причем на основании первичных данных. Так, может, не надо отказываться и все-таки изменить эти термины на те, которые предусмотрены декретом № 3, и вести этот учет?

Игорь Шуневич отметил, что в Беларуси до сих пор не могут определить статус неработающих граждан.

— По инициативе МВД в 2015 году Минтруда и соцзащиты во взаимодействии с другими ведомствами изучался этот вопрос о статусах, и анализ показал, что местные исполнительные органы власти не располагают информацией, которая позволяет определить этот статус. Это первое, — отметил Игорь Шуневич. — И второе — то, что сегодня нет четких критериев и понятий, что такое неработающий, и, как следствие, соответствующие информационные учеты не велись и не ведутся сегодня, нет накопленной базы такой. Мы считаем в данной ситуации такое заведение нового учета со всеми вытекающими последствиями избыточным и экономически неоправданным, которое в настоящее время не вызывается такой острой необходимостью.

Но если «депутаты» будут настаивать на том, чтобы вносили в регистр эти данные, то нужно будет «делать республиканский учет, соответствующую базу данных новую и учитывать это, вводить новую терминологию и наполнять ее этой информацией», добавил глава МВД.

— А потом кто-то как-то будет это учитывать, кто и как, по нашему мнению, сегодня это вопрос дискуссионный и для чего, собственно говоря, — отметил Игорь Шуневич.

Напомним, ранее правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 31 марта 2018 года № 239. Заниматься формированием базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будет Минтруда. Она должна быть подготовлена к 1 декабря этого года.

При этом МВД, согласно постановлению правительства в развитие тунеядского декрета, должно будет представлять в Минтруда в соответствии с электронными запросами информацию о гражданах, идентификационные номера которых включены в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Проще говоря, данные о тех белорусах, которые попали в список тунеядцев. МВД будет предоставлять эту информацию раз в полугодие. Среди данных — Ф.И.О., дата рождения, пол, гражданство, данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания), вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность).

С 1 января 2022 года МВД будет представлять в Минтруда эту информацию через общегосударственную автоматизированную информационную систему.