Домрачева: Не сомневалась, что буду выступать за Беларусь, а не за Россию 6 20.04.2018, 10:32

Дарья Домрачева

Фото: ТАСС

Вопрос выбора перед биатлонисткой не стоял.

Звезда мирового биатлона Дарья Домрачева в фильме "Биатлон.by. Эстафета поколений" заявила, что никогда не жалела, что решила выступать за Беларусь, а не за Россию, пишет "Прессбол":

- Знала, что однажды вернусь в Минск и буду представлять команду Беларуси. Даже когда были соревнования в Ханты-Мансийске, приходила болеть именно за наших спортсменов, как-то попросила в белорусском домике белорусский флаг, и мне выдали его, чтобы могла поддерживать белорусов на дистанции. Если не ошибаюсь, это был папа Юрия Лядова.

Такие ситуации символичны, — вспомнила Домрачева период юниорских выступлений за страну-соседку. — Это лишний раз подтверждает, что я не сомневалась, что буду выступать за родную Беларусь, а не за Россию. Неизвестно, останься я там, возможно ли было там достичь результатов, которые имею сейчас здесь. В белорусской команде всегда царит семейная обстановка, которую очень важно ценить, — тебя обязательно в трудной ситуации поддержат. В России дела обстоят немного по-другому: там ценность одной личности, одного человека не так велика, — сказала Домрачева.