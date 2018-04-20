Восьмерых жителей Витебска оштрафовали за чаепитие 11 20.04.2018, 10:59

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Белорусов привлекли к административной ответственности за «собрание» в частном помещении.

Восемь жителей Витебска собрались в день Конституции на частной территории, чтобы поговорить о жизни и космосе, попить чаю. Но через некоторое время были задержаны милиционерами, доставлены в Октябрьский РОВД и обвинены в «нарушении законодательства о массовых мероприятиях» (ст. 23.34 КоАП РБ), сообщает «Витебская весна». Административное дело рассмотрел вчера, 19 апреля, суд Витебского района.

Как рассказали в ходе судебного заседания обвиняемые, в квартиру, где проходила встреча, неожиданно вошли (двери были незаперты) пятеро человек в штатском, предъявили удостоверения сотрудников Октябрьского РОВД и заявили, что витебчане нарушают законодательство. Всех попросили пройти в отделение милиции для составления протокола.

Сообщил аноним

Руководил этой "спецоперацией" старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РОВД Сергей Вераксо, который выступил в суде в качестве свидетеля. По его словам, информацию о том, что в определенном месте регулярно собираются люди, которые "исповедуют какую-то философию", он получил от анонима - якобы жителя того самого дома, где проходила встреча.

"Прозвучало название "Синтез Фа". Посмотрел, что это такое, в интернете. И там же, на сайте организации, нашел список, в котором фигурировали 16 фамилий, 8 из которых принадлежали людям, которые участвовали в собрании. Это и стало поводом", - пояснил Вераксо.

И подумать не могли, что это собрание

В свою очередь обвиняемые - все люди среднего и пожилого возраста - заявили в суде, что организация "Синтез Фа" им неизвестна и они не являются ее членами. Между тем, не оспаривали тот факт, что во время встреч, которые случались раз или два в месяц, обсуждали вопросы смысла жизни и космоса. Могли затрагивать в том числе и какие-то аспекты так называемой "философии синтеза". Все это происходило в форме дискуссии, мозгового штурма.

15 марта хотели поговорить про ум и интеллект, но, по словам одной из участниц, успели только обсудить победу Домрачевой на этапе Кубка мира и документальный фильм, в котором Путин обещал полететь на Марс, - как пришли милиционеры.

«Мы обо всем говорили. А не обращались за разрешением, так как даже и подумать не могли, что это можно квалифицировать как «несанкционированное собрание», - сказала одна из участниц процесса Светлана, которую обвинили «в организации массового мероприятия».

"Если вам отказали - зачем пить чай?"

Согласно объяснениям Светланы, в 2016 году они пытались зарегистрировать в Витебске организацию, но в регистрации им отказали. Целью организации была философско-просветительская работа. После этого некоторые из заявителей стали членами организации "Время жить", но и она просуществовала недолго.

"Если вы хотели зарегистрироваться и вам отказали, то для чего тогда собираться пить чай? Такая моя логика", - отметил на это инспектор милиции Сергей Вераксо.

«Где наш интеллект и наше развитие?»

Одна из обвиняемых, женщина зрелого возраста, даже попросила судью посодействовать в регистрации объединения, на что тот лишь усмехнулся.

"Мы же хотели зарегистрировать организацию для развития человека. Лукашенко же тоже говорит, что нужно «развивать своего человека в Беларуси», чтобы был здоров и развит. А так - где наш интеллект и наше развитие? "- говорила пенсионерка.

"Мы пришли на встречу друзей отметить праздник Конституции. Ничего запрещенного мы не делаем", - добавила. И призналась, что после визита в отделение милиции (первое в ее жизни!) "Впала в депрессию и заболела".

Предупреждения и штраф

"Да, люди по-разному устраивают свою жизнь, по-разному взаимодействуют. Но что получается? Если парень назначает свидание девушке и они встречаются в заранее определенном месте и заранее назначенное время - то это массовое мероприятие или собрание? Я не думаю, что закон придуман именно для таких ситуаций. И если вы признаете нас виновными, то получается, что сейчас в этом составе мы уже не имеем права встречаться с друзьями, так как в каждый момент нас могут привлечь к ответственности? Я не знаю, на чем строится эта логика", - уже перед самым вынесением постановления высказала свое мнение витебчанка Светлана.

В результате судья Михаил Зубеня, признал витебчан виновными в правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). Учитывая, что все они привлекались к административной ответственности впервые, семерым участникам встречи вынес предупреждения. А Светлану, как предполагаемого организатора собрания, наказал штрафом в размере 20 базовых величин

Павел Левинов: Это абсурд абсурдов

Витебский правозащитник Павел Левинов назвал решение суда абсурдным.

"Оказывается, что пришло время, когда белорусские граждане не могут встретиться, чтобы обсудить жизнь и свои дела, даже на частной территории. Так как рискуют быть обвиненными в нарушении законодательства о массовых мероприятиях.

Но абсурд еще и в том, что, по белорусским законам, получив административное наказание, эти 8 витебчан еще в течение 1 года не будут иметь право подать заявление на регистрацию объединения, чтобы избежать такой ситуации в будущем. Замкнутый круг ... "