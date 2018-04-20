Минчанин: Терминал проглотил 470 рублей и завис, банк предложил заплатить еще 6 20.04.2018, 11:16

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Погашение кредита обернулось для жителя столицы приключением.

В минувшую субботу минчанин Денис привычно отправился в отделение банка, чтобы в очередной раз вынуть из кармана 470 рублей за кредитную квартиру, пишет onliner.by.

Мужчина ввел необходимые данные, вставил наличные в купюроприемник, после чего машина зависла. Платеж, естественно, не прошел, а деньги остались где-то внутри. С техникой такое бывает, в этом, вероятно, нет ничего страшно. Но озаботило мужчину другое: предложение сотрудников заплатить деньги еще раз.

По словам Дениса, ни чека, ни другого подтверждения оплаты аппарат не предоставил — просто забрал деньги и никак не отреагировал. Мужчина тут же обратился к сотрудникам банка с просьбой разрешить его проблему. Ему предложили написать заявление и, с его слов, дали не совсем обычный совет.

— Я сел писать заявление и попросил объяснить, как работа будет выстроена в дальнейшем. В ответ сотрудница банка сказала, что ответ по моему заявлению мне предоставят только через 30 дней, а сейчас мне лучше заплатить еще раз — чтобы не портить себе кредитную историю. То есть из-за их ошибки я должен был достать из кармана еще 470 рублей и снова заплатить, а потом еще и ждать месяц, пока они все проверят. Разве это такая сложная задача — проверить терминал? На это и правда нужно тратить 30 дней? — недоумевает мужчина.

Срок оплаты его кредита истекает уже через несколько дней, и сейчас Денис не знает, как ему поступить.

За комментарием мы обратились в «БПС-Сбербанк», где разъяснили ситуацию: между клиентом и представителем банка, возможно, возникло недопонимание.

— Мы сожалеем, что у нашего клиента при выполнении операции возникли сложности. Банк уделяет особое внимание обеспечению бесперебойного и корректного функционирования сети устройств самообслуживания, систематически осуществляя мониторинг работоспособности оборудования.

В указанной ситуации повторная оплата не требуется, достаточно написать заявление, срок его рассмотрения в соответствии с действующим законодательством составит не более 15 дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки — не более месяца со дня подачи. Обычно подобные заявления рассматриваются в срок до 15 дней. До 30 дней срок продлевается только в крайнем случае — если на то есть веские основания, требующие дополнительной проверки.

В описанной ситуации установить факт оплаты было несложно. Таким образом, внесенные денежные средства уже поступили на соответствующий счет, о чем клиент будет проинформирован дополнительно.

Кроме того, при возникновении подобных ситуаций банк всегда идет навстречу клиенту, учитывая в программных комплексах именно дату фактического внесения денежных средств при помощи устройства самообслуживания, и, как следствие, информация негативного характера не отражается в кредитной истории клиента, — прокомментировали в пресс-службе.