Рудольф Джулиани присоединился к команде Трампа 20.04.2018, 11:33

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Бывший мэр Нью-Йорка постарается приблизить расследование спецпрокурора Мюллера к завершению.

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани присоединился к юридической команде, представляющей интересы президента Дональда Трампа в расследовании о российском вмешательстве в выборы США. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление самого главы Белого дома, сообщает «Голос Америки».

Джей Секулоу, один из личных адвокатов Трампа, подтвердил, что Джулиани присоединится к юридической команде Трампа вместе с бывшими федеральными прокурорами Джейн Серене Ранкин и Мартином Раскину.

«Руди великолепен. Он долгое время был моим другом и хочет быстро разрешить этот вопрос на благо страны », - говорится в заявлении Трампа, которое передал журналистам Секулоу.

Джулиани присоединяется к личным адвокатам президента Джею Секулоу и Таю Коббу, которые занимаются расследованием специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Мюллер, бывший глава ФБР, пытается выяснить, были ли причастны к российскому вмешательству члены предвыборной кампании кандидата Трампа.

Как сообщает телеканал CNN, в телефонном интервью Джулиани рассказал журналистам телеканала, что он хочет помочь Трампу в скорейшем завершении расследования Мюллера, с которым он давно знаком и с которым он работал в Министерстве юстиции США.

«Для меня большая честь быть частью такой важной юридической команды, и я с нетерпением жду не только работы с президентом, но и с Джеем, Таем [Коббом] и их коллегами», - говорится в заявлении Джулиани.

Как пишет американская пресса, этот шаг подкрепит юридическую команду Трампа, которая была несколько ослабла после ухода главного личного адвоката президента Джона Доуда в прошлом месяце.