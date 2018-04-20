Евгений Афнагель: Лукашенко опозорился вслед за своим хозяином 1 20.04.2018, 11:40

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Евгений Афнагель

На «IT-экономике» можно ставить точку.

Вчера «палата представителей» приняла скандальные поправки в закон о СМИ, которые предполагают регистрацию интернет-ресурсов в качестве «сетевых изданий». Сотрудники незарегистрированных интернет-ресурсов не будут считаться журналистами, а госорганы будут вправе отказать им в аккредитации. Также вводится обязательная идентификация тех, кто размещает любые материалы в интернете, в том числе комментаторов на форумах.

Какими будут последствия нового закона? На этот вопрос сайту Charter97.org отвечает один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель:

- Говорят, умные учатся на чужих ошибках, дураки — на своих. Кремлевский хозяин Лукашенко дал ему шанс посмотреть, к чему приводит война с интернетом, когда, заблокировав «Телеграм», опозорился на весь мир. Казалось бы: смотри и делай выводы. Но, видимо, пример чужих ошибок показался недостаточным, обязательно нужно самому получить по лбу граблями. Думаю, что «второй серией» войны со свободным интернетом станет сюжет о том, как Лукашенко опозорился на весь мир вслед за своим хозяином из Кремля.

Теперь для белорусской власти ситуация может развиваться только по двум сценариям: плохой и очень плохой.

Просто плохой вариант я только что описал выше.

«Очень плохой» сценарий означает, что последствия закона приобретут системный характер.

Это, в первую очередь, дальнейший рост популярности российской пропаганды, который резко усилился после блокировки «Хартии-97», а также непоправимый урон репутации страны. Вчера Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой потребовал прекратить репрессии против независимых СМИ. Интересно, как на этом фоне Лукашенко собирается совмещать свои IT-фантазии с блокировкой сайтов и уничтожением свободы слова? Похоже, на «IT-экономике» можно ставить жирную точку.

- В России блокировка Telegram вызвала рост популярности мессенджера. От него не стали отказываться даже госчиновки. Что мы, белорусы, можем противопоставить наступлению властей на свободу слова?

- Надо помнить о том, что то закон о СМИ был принят не просто так. Власти готовились к этому шагу долго. Сразу после прошлогодних протестов был заблокирован сайт Белорусского Национального Конгресса. Никакой реакции ни от правозащитников, ни от международных организаций не последовало. Потом были попытки взлома сайтов других организаций. Затем власти взялись за новостные ресурсы. Заблокировали сначала «Партизан», затем «Хартию-97», не забывая параллельно штрафовать журналистов «Белсата» и фрилансеров. На их защиту встали лишь несколько десятков активистов. А некоторые негосударственные СМИ даже не пытались скрыть радость от того, что «пришли не ними». Теперь все вместе мы пожинаем плоды собственного бездействия.

Уверен, что на новом законе о СМИ власти не остановятся. Если будем молчать дальше, то станет еще хуже. Будут блокировать соцсети и мессенджеры, потихоньку прикроют даже те сайты, которые стараются не критиковать режим. Либо учимся солидарности и боремся за свои права, либо готовимся смотреть только БТ — что в телевизоре, что в ноутбуке.

Но, как говорится, нет худа без добра. Во всем этом есть и обратная сторона медали: чем скорее белорусов лишать возможности обсуждать свои проблемы интернете, тем скорее они начнут делать это офлайн — на улицах и площадях.