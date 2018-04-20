«У людей на «Белшине» сразу же удержали по $55 с зарплаты на коммуналку» 20.04.2018, 11:44

В Бобруйске проходят собрания по поводу введения платы за пользование комнатами в общежитиях.

Представители коммунальных служб города проводят встречи с жильцами общежитий, отвечая на их вопросы по поводу увеличения платы за пользование жилыми помещениями, пишет «Вечерний Бобруйск». Два таких собрания 19 апреля состоялись в общежитии ОАО «Белшина» по ул. Ульяновской, 94 и в общежитии БУКДПОЖФ Первомайского района по ул. Ульяновской, 90.

Целесообразность повышения оплаты, которая фактически является арендой, вызывает у бобруйчан, заключивших договор найма жилых помещений с предприятиями, сомнения. Константин, проживающий с семьей в общежитии уже третий год, признается, что за 180 рублей, которые ему насчитали за март вместе с коммунальными платежами, можно снять двухкомнатную квартиру на том же Даманском.

– Это будет нормальное жилье с ремонтом, а не та халупа с общей кухней на коридоре. Самое неприятное, что у людей на «Белшине» сразу же удержали по 110 рублей с зарплаты, которые пойдут на коммуналку. Подстраховались на случай, если люди взбунтуются и откажутся платить, - говорит Константин.

Ольга не первый год живет в общежитии по ул. Ульяновской, 90, которое раньше принадлежало ОАО «Бобруйскагромаш». В ее комнате прописано три человека, включая бывшего супруга, который проживает отдельно. В жировке, которую получила женщина за апрель, значится сумма в 130 рублей.

– Платить придется больше на 53 рубля. Я одна воспитываю ребенка, зарплата – 300 рублей. Еще 40 рублей каждый месяц отдаю за продленку. На что жить?

Как и кто распорядится деньгами?

«Белшиновцы» поинтересовались, куда именно пойдут средства, которые им придется платить по строке в жировке «за пользование жилыми помещениями». Сумма с общежития в месяц получается внушительная, если учитывать, что с каждого блока в зависимости от метража и количества зарегистрированных человек дополнительно придется платить от 40 до 70 рублей.

– Могилевский облисполком дал пояснения по этому поводу, средства за пользование жилыми помещениями будут направлены на решение вопросов эксплуатации и благоустройства общежития, – сообщила главный бухгалтер ЖЭУ ОАО «Белшина» Людмила Ковальская.

Что хотят получить за свои деньги жильцы общежитий?

Бобруйчане, проживающие в общежитии №9 ОАО «Белшина», в один голос утверждают, что за последние 20 лет косметический ремонт в здании делался всего два раза.

– Крышу сделали, но она как текла, так и течет, – возмутилась жительница девятого, последнего этажа.

По мнению жителей «девятки», деньги нужно потратить на «хороший ремонт внутри и снаружи», при этом исключив из жировок две других позиции – техническое обслуживание и капитальный ремонт.

– Мы до сих пор не знаем, куда идут эти деньги, и за что мы платим, – считают участники встречи.

Жильцы общежития БУКДПОЖФ Первомайского района также просят навести порядок. Люди жалуются на то, что в кухнях не работают плиты, а в блоках все приходится менять за свой счет, включая сантехническое оборудование.

– Если я арендую квартиру, там есть и двери, и окна, и унитаз – я знаю, за что плачу, – говорит 37-летняя Татьяна. – А здесь с меня требуют аренду, но предоставляют неблагоустроенное помещение, в которое нужно вкладывать деньги. Раз уж вы берете такие суммы за пользование помещением, то приведите его в порядок!

Также жильцы обоих общежитий настаивают на том, чтобы в их комнатах были установлены счетчики на электричество и воду. Сделать это, как пояснила начальник ЖЭУ №8 Евгения Марченко, невозможно в силу норм действующего законодательства. А вот навести порядок со снятием показателей с общего счетчика, при котором могут присутствовать жильцы общежития, она пообещала.

Оба собрания проходили на повышенных тонах: жильцы общежитий то и дело перекрикивали друг друга и оппонентов, высказывали свое возмущение и требовали справедливости. Однако вопрос с введением платы за пользование жилыми помещениями решался на уровне Могилевского облисполкома, потому что-то изменить предприятия-собственники общежитий не могут.

– От того, что вы кричите, что-нибудь поменяется? – поинтересовалась у «агромашевцев» начальник планово-экономического сектора УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз» Надежда Климкова.

Правда, руководство ОАО «Белшина» направило в облисполком письмо с просьбой рассмотреть обращение жильцов подведомственных им общежитий о снижении коэффициента при расчетах платы за жилые помещения. Ответа бобруйчане пока не получили.