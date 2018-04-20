Милиция задержала белоруса, которому стало плохо от высокого давления 20.04.2018, 11:59

Василий Силиверст

Фото: «Радыё Свабода»

Чернобыльского ликвидатора назвали «пьяным» и пытались доставить в участок.

Калинковичские милиционеры назвали инвалида 2-й группы «пьяным», когда тому стало плохо, и пытались отвести в участок. В отделении милиции даже не посчитали нужным попросить прощения за действия своих сотрудников, сообщает «Радыё Свабода».

Чернобыльского ликвидатора, инвалида 2 группы Василия Силиверста задержали поздно вечером 19 апреля на Калинковичском железнодорожном вокзале. Он приехал на вокзал дизелем из Ельска, где был у матери. Вез с собой в полиэтиленовом пакете картофель. Когда выходил из вагона, пакет лопнул и картофель покатилось по платформе.

«Что делать - нагнулся, собираю. Некоторые пассажиры помогают, - рассказал Силиверст. - И тут на меня налетели милиционеры: «Ага, пьяный!». За меня - и в отделение милиции».

Василий добавил, что ему и без того было плохо. «Понагибался – давление поднялось, а тут еще милиционеры. В результате пришлось вызывать «скорую», чтобы унять давление и тахикардию.

«Скорая» меня и выручила. Иначе пришлось бы в этом линейном участке доказывать, что не слон», - говорит инвалид.

Инвалид возмущается, что калинковичские милиционеры были «заточены не столько на помощь, сколько на то, чтобы человека задержать, посадить, оштрафовать». Да и картошки жаль: материнская, не всю собрал на перроне.

Как выяснилось, Силиверста задерживали старшина Сергей Львов и младший сержант Кирилл Старовойт.

«Свобода» обратилась за комментарием к происшествия в Калинковичский РОВД. К начальникам дозвониться не удалось, а помощник дежурного старший прапорщик Николай Прохоров сказал, что ему ничего не известно о таком случае.

«Извиняться перед этим человеком еще рано. Если он считает, что сотрудниками милиции были нарушены его права, может обратиться с жалобой в надзорные органы - СК или прокуратуру. По результатам проверки ему будет дан соответствующий ответ и, если нужно, будут принесены извинения».