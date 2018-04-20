Стало известно, какой будет погода на выходных 20.04.2018, 12:15

В субботу ожидается теплая, но очень ветреная погода.

Погода в предстоящие выходные будет переменчивой. На субботу из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. А в воскресенье холодный воздух со Скандинавии принесет понижение температуры, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

В субботу, 21 апреля, ожидается теплая, но очень ветреная погода — во многих районах страны его порывы будут достигать 15−20 м/с. Кратковременные дожди пройдут в основном по северо-восточной половине страны, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +6...12°С, максимальная температура днем в основном +15...21°С, по югу страны воздух прогреется до +24°С.

22 апреля ночью без осадков и минимальная температура воздуха +3...8°С. Днем на территорию Беларуси более холодный воздух с севера Скандинавии принесет похолодание. Утром и днем преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Максимальная температура днем в основном +8...15°С, лишь по юго-западу страны +16...18°С.

В понедельник будет преимущественно без осадков, лишь днем в крайних западных районах страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит от -1°С по крайнему северо-востоку до +6°С по юго-западу страны, максимальная температура днем +9...16°С, лишь по юго-западу страны воздух прогреется до +17...20°С.