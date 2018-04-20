В Бразилии сделали дом из шоколада, попавший в Книгу рекордов Гиннеса 20.04.2018, 12:36

Шоколадный дом весит 10,5 тонн.

Если вы думаете, что шоколадные дома существуют только в сказках, вам стоит отправиться в Бразилию и посетить кондитерскую фабрику «Equipe da Casa do Chocolate», что в переводе означает «Дом шоколада», пишет сайт 120.su.

На фабрике имеется музей, в котором недавно появился новый экспонат, сводящий сластён с ума — это 10488-килограммовый дом, сделанный из шоколада, площадь которого составляет 15 квадратных метров, а высота — 2,40 метра.

Шоколатье Алекс Бишоп, главный создатель этого чуда, построил дом из шоколадных кирпичей, скрепив их расплавленным шоколадом, а внутрь поместил различные предметы интерьера и даже «жильца» — естественно, тоже сделанных из сладкого материала.

Алексу помогали добровольцы, так что дом был построен за 13 дней, и теперь он не только радует взор посетителей музея, но и попал в Книгу рекордов Гиннеса.