Семь нянек и надкусанный пряник Янка Грыль

20.04.2018, 12:55

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Экономика Беларуси уязвима к санкциям в отношении России.

I квартал в белорусской экономике прошел под знаком разбора полета по секторам, во многом обесценивающего мантры правительства о преодолении кризиса: лично президент вольнодумно усомнился в эффективности действующей экономической модели, далее по шапке получил промсектор, затем - аграрии.

Обещания вновь осчастливить всех зарплатами по BYN1000 тоже не остались без последствий: инфляционные ожидания, о которых Нацбанк предупреждал еще прошлым летом, сделались куда более выраженными и определенными, СМИ и электорат вспомнили подзабытое было слово «девальвация». Окончательно оформить все эти тенденции в выраженный негативный тренд помог очередной пакет санкций США в отношении России.

Все стало на свои места 10 апреля, когда динамика снижения курса белорусской нацвалюты повторила динамику российского рубля, из-за санкций подешевевшего к доллару и евро. То есть главный белорусский риск, связанный с санкциями в отношении РФ, состоит в том, что вслед за падением ихнего рубля тем же путем может отправиться и наш. Увесистая доля российского рубля в валютной корзине Нацбанка из подушки безопасности ситуативно способна превратиться в фактор риска. Да, после 10-го оно где-то отскочило, где-то выровнялось, но волатильность и связанные с ней риски остаются.

Хуже того, парировать эту угрозу будет все сложнее. Традиционно Беларусь едва ли не каждый год перехватывала у восточной соседки по $1-1,5 млрд.: платежный баланс подровнять, здоровье поправить и все такое. В 2017г. получилось одолжить уже лишь $700 млн. Далее будет явно хуже: Владимиру Путину предстоит спасать бизнес-империи Олега Дерипаски и его товарищей по несчастью, в связи с чем на РБ у него явно будет меньше денег и еще меньше желания с ними расстаться.

Кроме того, в РФ, вслед за США и Европой, набрали силу протекционистские настроения, и она все больше склоняется к импортозамещению по многим товарным позициям, поставляемым из стран СНГ. Молоко, свинина, картофель - перечень уже открыт. Довольно очевидно, что очередная встреча Александра Лукашенко с Путиным окажется непростой и, скорее всего, не столь продуктивной, как предыдущие.

Однако сам по себе санкционный фактор был бы гораздо менее значимым, если бы не наслаивался на десятилетиями не решаемые проблемы экономики РБ. И то, что многоопытные и осторожные белорусские чиновники последние месяцы не очень-то радуют нас привычными оптимистическими заявлениями про миллиарды и килотонны, наводит на противоречивые мысли. С одной стороны, информационное поле стало как-то сразу тише, спокойнее, с другой - непонятно, отчего внезапно стихли победные рапорты. Может, они что-то знают? Или хотя бы догадываются?

ТЯЖЕЛО, НО НЕДОЛГО

К началу II квартала своими прогнозами касательно ближайшего будущего белорусской экономики поделились практически все международные финансовые институты, сотрудничающие с нашей страной. Понятнее всех высказался постпред в Центральной и Восточной Европе Европейского департамента МВФ Бас Баккер. 28 марта он констатировал: «Резервы находятся на низком уровне, потребность в валюте находится на высоком уровне. Это представляет собой проблему и может вызвать новую девальвацию, поскольку долларизация в Беларуси находится на высоком уровне». При этом внешний госдолг вкупе с госгарантиями субъектам хозяйствования МВФ оценивает в 51% ВВП и поэтому тоже тревожится: «Сложно обслужить такой долг при отсутствии решительных мер по реформированию экономики.

Он может создать проблемы в финансовом и банковском секторах». Обратите внимание: оживление экономики тут же потребовало больше валюты на оплату промежуточного импорта.

По данным Минфина, на 1 марта госдолг РБ составил BYN41,4 млрд., уменьшившись по сравнению с началом 2018г. на BYN791,5 млн. (-1,9%). Внешний госдолг достиг $16,4 млрд., сократившись с начала года на $278,8 млн. (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%. В январе-феврале привлечены внешние госзаймы на $742,8 млн.: $600 млн. - еврооблигации, $104,6 млн. - правительства РФ, $23,8 млн. - МБРР, $14,1 млн. - банков КНР, $0,3 млн. - ЕБРР. Погашение внешнего госдолга с начала года составило $1064,8 млн.: $800 млн. - еврооблигации, $175,3 млн. - банки КНР; $82,2 млн. - правительство РФ, $7,3 млн. - МБРР. Внутренний госдолг на 1 марта достиг BYN9,2 млрд., увеличившись с начала года на BYN70,9 млн. с учетом курсовых разниц (+0,8%).

Конечно, тут не без подтекста: МВФ за почти 5 последних лет так и не отжалел Беларуси $3-3,2 млрд. кредита, и теперь, понятное дело, ему ничего не остается, кроме как тревожиться вместе с нами насчет девальвации. Но Баккер настойчиво подчеркивает, что разногласий у Фонда с Минском, в сущности, не так уж много: «У нас с экономическим блоком правительства совпадают мнения о том, что надо делать в плане реформ. Различия сохраняются в части скорости реализации реформ. Государство предпочитает двигаться последовательно, а это значит, что уязвимость будет сохраняться. Это может привести государство к прежней политике неэффективного распределения ресурсов». Как говорится, чуть что - мы предупреждали.

Из троицы глобальных рейтинговых агентств первым в 2018г. белорусский рейтинг еще в последних числах января оценило Fitch, а последним, уже 6 апреля, S&P.

Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента РБ в иностранной и нацвалюте с B- до В при стабильном прогнозе. Moody's подняло рейтинг долга РБ до B3 с Caa1 (прогноз стабильный), потолок рейтингов обязательств и депозитов в нацвалюте до B2 с B3, потолок рейтинга депозитов в инвалюте - до Caa1 с Caa2. S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги РБ по обязательствам в иностранной и нацвалюте на уровне В/B при стабильном прогнозе.

По оценке Fitch, краткосрочные риски внешнего финансирования снизились из-за резервирования в 2017г. средств под платежи 2018г. По версии агентства, обслуживание внешнего долга обойдется Беларуси в этом году в $2,6 млрд.

Аналитики Fitch связывают наше благосостояние в 2018г. с конъюнктурой рынка нефти и перспективами роста главного торгового партнера - России. Еще один вывод агентства, который стоит запомнить: «Успех стратегии Нацбанка по продвижению к полномасштабному режиму таргетирования инфляции и снижение к 2020г. инфляции до уровня 5%, скорее всего, будет зависеть от сохранения согласованности политики и улучшения каналов передачи денежно-кредитной политики за счет дальнейшей дедолларизации и снижения квазифискального программного кредитования».

Прогноз Moody's появился 19 марта. Очень характерно, что, как и Fitch, это агентство не сулит Беларуси в ближайшие годы расставания с дефицитом счета текущих операций. Moody's объясняет повышение белорусских рейтингов «улучшением состояния внешней ликвидности страны, хотя оно все еще остается слабым». Дальнейшее улучшение состояния внешней ликвидности, как нетрудно догадаться, зависит от проведения структурных реформ, снижения макроэкономических дисбалансов и придания экономическому росту устойчивого характера.

Аналитики S&P, как и в предыдущих случаях, точно дозировали мед и деготь: ВВП дотянет до уровня 2014г. лишь к концу 2019г., его восстановление в 2017г. во многом обусловлено эффектом низкой базы, нормализацией отношений с Россией и возобновлением беспошлинных поставок нефти, из кризиса Беларусь вытянуло в т.ч. оживление спроса у ключевых торговых партнеров, начиная с той же РФ.

Однако риски сохранились: почти 50% экспорта РБ - топливная, химическая, металлургическая продукция; падение цен на нефть может положить конец неуверенному движению экономики обратно вверх, к докризисной планке. Оценивая перспективы РБ в 2018г., S&P опять кивает на российский фактор: «Наиболее серьезные разногласия, возникшие в последнее время, связаны с закупочными ценами на российский газ и были разрешены в 2017 г., однако нельзя исключать возможности возникновения новых спорных вопросов».

Согласно официальному прогнозу социально-экономического развития РБ, в 2018г. ожидается рост ВВП на 3,5% при инфляции не выше 6%. По оценке МВФ, рост ВВП в 2018-19гг. составит 1,8%, в 2020-22гг. - 2%. Индекс потребительских цен (ИПЦ), по мнению МВФ, вырастет в 2018-19гг. на 6,5%, в 2020г. - на 6%, в 2021г. - на 5,6%, в 2022г. - на 5%. ВБ прогнозирует белорусской экономике рост на 2,1% в 2018г. и на 2,4% в 2019-20гг. при инфляции порядка 7,2% в 2018г. и 6,5% в 2019г. ЕБРР ожидает в 2018г. роста экономики РБ на 2%.

ЕАБР прогнозирует в 2018г. рост ВВП на 2,6%, в 2019г. - на 2,1%, в 2020г. - на 1,9% при инфляции 6%, 5,5% и 5,1% соответственно. Fitch Ratings ожидает роста ВВП РБ на 2,6% в 2018г. и на 2,5% в 2019г. при инфляции 5,8% и 6,5% соответственно. Прогнозы Moody's и S&P на 2018-20гг. для белорусского ВВП составляют в среднем 2% роста ежегодно.

ОСТАВЯТ БЕЗ ПРЯНИКА?

В общем, семь кредитных и рейтинговых нянек белорусской экономики сулят ей некоторую стабильность и даже неспешное восстановление ВВП с учетом того, что на восточном направлении все будет тип-топ: газ, нефть, кредиты, молоко и т.п. Но, как все мы догадываемся, существует значительная вероятность того, что тип-топа с Кремлем больше не получится - как в силу санкций, так и по причине действия иных, внутриполитических факторов.

И это, скорее всего, значит, что с надкусанным в 2017г. пряником выхода из экономического кризиса нам в 2018г. предстоит расстаться или, по крайней мере, удовлетвориться другим - гораздо менее увесистым и питательным.

Эта неутешительная перспектива расставания с пряником прямиком уводит нас в благословенные 2000-е гг. Именно тогда, когда нефть дорожала, наши «голубые фишки» еще кого-то интересовали, а ВВП пер по 8% с лишним в год, нужно было проводить и структурные реформы, и приватизацию, и диверсификацию экспорта. Не обязательно по чьим-то рецептам - хотя бы по своим собственным. Увы, тогда все ограничилось снятием высокооктановой пенки с нефтепереработки и победоносно-трубными рапортами про шагающего в светлое будущее на своих четырех «молодого тигра» белорусской экономики.

В общем, пришли. Вот оно, светлое будущее. Уязвимость Беларуси в нем - плата за неумение вовремя принимать важные решения.

Янка Грыль, «БелГазета»