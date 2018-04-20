Отчаявшись найти работу, брестчанин забрался на крышу многоэтажки 3 20.04.2018, 13:02

1,299

К зданию вызвали наряд МЧС.

Инцидент произошел в Бресте 19 апреля около 15:00. Брестские спасатели получили сообщение: на крыше многоэтажного дома по улице Янки Купалы находится человек. Мужчина сидел на козырьке здания и угрожал покончить жизнь самоубийством.

Сначала на место прибыли сотрудники милиции, и уже они вызвали МЧС.

— На место прибыли трое сотрудников ПАСЧ №1 Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, — рассказал Onliner.by официальный представитель областного МЧС Сергей Машнов. — Трое сотрудников МЧС поднялись к мужчине на крышу. В разговоре выяснилось, что мужчине 41 год. Он живет в соседнем доме. На крышу пошел от отчаяния: он был ранее судим и уже очень долго не может найти работу. Спасатели беседовали с мужчиной больше получаса. В конечном итоге им удалось убедить брестчанина отказаться от этого шага.

По словам Сергея Машнова, подобные случаи, когда сотрудники МЧС спасают людей от самоубийства, в области происходят несколько раз в год.