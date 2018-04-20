Экономика США продолжит расти быстрее, чем ожидалось 20.04.2018, 13:08

Федеральная резервная система пришла к позитивным выводам, исследовав 12 регионов США.

Активное кредитование компаний, рост потребительских расходов и улучшение ситуации на рынке труда указывают на то, что экономика США продолжит расти, при этом единственным негативным фактором является риск торговой войны, сообщила Федеральная резервная система, передает Reuters.

В «Бежевой книге» ФРС, исследовании экономических условий в 12 регионах США, говорится, что в целом прогноз в отношении компаний «остается позитивным», но многие обеспокоены пошлинами, предложенными администрацией президента США Дональда Трампа.

«Участники (исследования) в различных секторах, включая производственный, сельскохозяйственный и транспортный, выразили беспокойство по поводу недавно введенных и/или предложенных пошлинах», - говорится в докладе американского ЦБ, который охватывает период с марта по начало апреля.

Однако без учета этого фактора экономика, похоже, продолжает расширяться, при этом присутствуют признаки, указывающие, что одобренная в декабре налоговая реформа могла начать отражаться на расходах компаний и инвестициях.

Несколько регионов отчитались о резком росте кредитования коммерческих компаний и отраслей промышленности.

«Заметно ускорившийся рост объемов кредитования наблюдался в коммерческом секторе, промышленных отраслях и сфере продажи недвижимости», - сообщил Федеральный резервный банк Далласа.

Эти данные соответствуют другой статистике ФРС, согласно которой, рост кредитования коммерческой и промышленной отрасли, считающийся индикатором спроса компаний на кредиты, ускорился в последние два месяца после резкого замедления в течение 2017 года и в начале 2018 года. В годовом исчислении рост для всех банков США составил 3,4 процента в начале апреля, став максимальным более чем за год, после падения примерно до нуля в конце прошлого года.

Активный рост кредитования предприятий может быть предвестником инвестиционного бума, который, как надеются представители руководства ФРС, станет результатом существенного снижения корпоративного налога.

Этот фактор, вероятно, подкрепит мнение большинства чиновников ФРС о том, что регулятор повысит ставку как минимум два, а может, и три раза до конца года. Федрезерв повысил ставку по итогам мартовского заседания, но рынок не ждет, что регулятор вновь решит ужесточить политику на заседании, которое состоится примерно через две недели.

ФРС сообщила об «умеренном» росте цен по стране, при этом стоимость стали «существенно» выросла в некоторых регионах из-за объявления администрации Трампа о введении пошлин на импорт металла.

Компании вновь пожаловались на нехватку рабочей силы в ряде секторов. В частности, речь идет о высококвалифицированных кадрах в сфере инженерии, информационных технологий и здравоохранения. Нехватка рабочей силы также наблюдалась в строительном и транспортном секторах.

«Бежевую книгу» подготовил Федеральный банк Далласа на основе данных, полученных 9 апреля 2018 года или ранее.