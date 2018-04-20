Минчане продолжают работать, выйдя на пенсию 4 20.04.2018, 13:19

В Минске продолжает расти число работающих на пенсии.

Так, на 1 апреля в столице было больше 176 тысяч тех, кто трудится на заслуженном отдыхе, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

На 1 ноября прошлого года в Минске было 174 120 работающих на пенсии человек, а на 1 августа — 172 126, пишет tut.by.

Число трудящихся на пенсии минчан растет не первый год. К примеру, на 1 августа 2015 года на учете в Минске состояло 468 907 пенсионеров, из них 166 194 работающих.

На 1 апреля этого года удельный вес работающих пенсионеров в их общем числе составляет 36,4%.

Средний размер пенсии в столице, по официальным данным, в первом квартале текущего года составил 334,16 рубля ($167 ).