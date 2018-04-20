Ольга Чайчиц: Нет смысла ходить в суд, ведь решения принимаются заранее 20.04.2018, 14:11

Ольга Чайчиц

Фото: «Белсат»

«Белсатовцев» снова оштрафовали.

Корреспондентку «Белсата», лауреата премии «Хартии-97» за 2017 год Ольгу Чайчыц и оператора Андрея Козела в очередной раз наказали штрафом за работу без аккредитации.

Судья Кореличского районного суда Ирина Каско решила оштрафовать «белсатовцев» на 40 базовых величин каждого (по 980 рублей). Журналисты на суд не поехали. Ольга Чайчыц объяснила причину:

«Не видим смысла ходить на эти заседания, когда решение суд принимает заранее и это решение политическое, когда наши показания ничего не значат. Смысл присутствовать есть только тогда, когда мы можем напомнить о проблеме, которой посвящен сюжет, за который нас судят».

На этот раз журналистку и оператора осудили за материал о сотруднике колхоза в Кореличском районе. Мужчина пожаловался на рабские условия труда в СПК «Черняховский-Агро» и вскоре его уволили.

Для Ольги Чайчыц этот суд стал пятым за 2018 год, для Андрея Козела – третьим. К тому же, за сюжет о досрочном голосовании в Боровлянах во время «местных выборов» их пообещали осудить принудительно, с приводом. Когда – пока неизвестно.

С начала года прошли уже около 30 судебных процессов над журналистами «Белсата».

В 2017 году по статье незаконное изготовление продукции СМИ и работы без аккредитации журналисты «Белсата» заплатили государству не менее $ 14 000.

По информации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), 94% штрафов по административным делам за якобы незаконное изготовление продукции СМИ в прошлом году пришлись на журналистов «Белсата».