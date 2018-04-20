Пашинян: Победа революции близка, до развязки – несколько дней 5 20.04.2018, 14:55

2,009

Никол Пашинян

Фото: photolure.am

Лидер народных протестов назвал возможный день смены власти в Армении.

Лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян во время протестного шествия рассказал журналистам о возможном сценарии развития «бархатной» революции в Армении, сообщает newsarmenia.am.

«Мы обсуждаем возможные сценарии развития событий и не исключаем, что «бархатная» революция может достичь своего логического завершения в ближайшие дни», - сказал Пашинян журналистам во время шествия в пятницу.

При этом он не исключил, что «днем смены власти в стране» может стать 24 апреля - День поминовения жертв Геноцида армян 1915 года в Османской Империи.

«24 апреля мы действительно планируем пойти в Цицернакаберд и отдать дань памяти жертвам Геноцида армян. Можно предположить, что именно этот день и станет днём смены власти в стране. Мы сейчас обсуждаем и этот сценарий», - заявил Пашинян.

При этом оппозиционер отметил, что о дальнейших шагах движения он объявит во время сегодняшнего митинга на площади Республики, который состоится в 19:00.

Комментируя свою возможную роль в системе новой власти Армении в случае успеха «бархатной революции» и его возможном премьерстве Пашинян заявил, что он не в вправе решать подобные вопросы.

«Подобные вопросы должен решать народ. Если в дальнейшем народом будет решено возложить на меня то или иное бремя ответственности, то мне ничего не останется, кроме как выполнять возложенные на меня обязательства», - заявил Пашинян.

Корреспондент «Радио Азатутюн» в частности поинтересовался у оппозиционного депутата, возглавившего уличные протесты против премьерства Сержа Саргсяна, видит ли он себя на должности премьер-министра.

- Вы заявили о создании революционного комитета, если произойдет смена власти, эта структура придет к власти?

- Это решит народ на площади Республики.

- Вы видите себя на посту премьер-министра?

- Я не могу делать подобные заявления, потому что наша задача - довести бархатную революцию до логического завершения. Если народ возложит на меня какую-либо ответственность,... я ответственности не избегаю.

- Г-н Пашинян, развязка – это вопрос нескольких дней?

- По анализам довольно серьезных аналитиков, которые вчера попросили о встрече, это вопрос дней, я воздержусь от указания сроков, но я считаю, что эта волна распространяется и победа очень близка.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений.