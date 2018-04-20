Беларусь экспортирует больше голубого сыра, чем импортирует и производит сама 3 20.04.2018, 15:15

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После введения санкций против РФ, экспорт сыра из Беларуси вырос в 3,8 раза.

Единственный завод в Беларуси, который производит сыр с голубой плесенью — Нарочанский маслосырозавод, который начал производить его в 2012 году. Директор завода Виктор Крупенько рассказывает Еврорадио, что белорусы съедают только 10% произведенного сыра с голубой плесенью: "На белорусском рынке этот сыр не пользуется спросом. Наш основной покупатель — Россия. Мы производим одну тонну голубого сыра в день".

Получается, что за год Беларусь производит около 300 тонн сыра с голубой плесенью. Если отнять от этого 10%, то получается, что около 270 тонн сыра уходит в Россию. И тут начинается самое интересное.

В 2017 году мы экспортировали в Россию 374 тонны сыра. Импортировали только 75 тонн. Перепродавать в Россию импортные сыры из Италии, Литвы, Франции и Польши Беларусь не может, так как санкции! А даже если бы могла, этого все равно не хватило бы, чтобы продавать в Россию так много голубого сыра.

Фото: mshp.gov.by

Россия ввела "продуктовое эмбарго" в 2014 году. В тот год Беларусь импортировала 110 тонн сыра с голубой плесенью, при этом 14 тонн из России. А экспортировала 76 тонн.

А уже в следующем году белорусский экспорт голубого сыра в Россию составил 295 тонн! Сразу вырос в 3,8 раза! Вот импорт такого сыра снизился до 62 тонн.

В 2016 году Беларусь экспортировала в Россию 362 тонны сыра с голубой плесенью. Импорт составил 81 тонну.

И в довершение, в 2018 году за первые два месяца было импортировано 13,2 тонны сыра с голубой плесенью, а экспортировано в Россию уже 96 тонн (!!!).

Даже если бы Нарочанский маслосырозавод работал без выходных все два месяца, он бы не успел произвести 80 тонн голубого сыра. Откуда берется такое количество? Вероятно, растет на деревьях. Или его находят в штольнях Солигорска. Делают из нефти?

В этом случае обвинения Россельхознадзора в том, что белорусские власти подделывают статистику выглядят уже не так голословно. Ведь действительно, не растет же этот сыр на деревьях?