Журнал Time назвал сто самых влиятельных людей мира в 2018 году 20.04.2018, 15:34

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Рейтинг традиционно разделен на пять категорий.

Авторитетный американский журнал Time опубликовал ежегодный список ста наиболее влиятельных людей мира в 2018 году, пишет «Новое Время».

Рейтинг традиционно разделен на пять категорий: Пионеры, Деятели искусства, Лидеры, Титаны и Кумиры. При этом названные личности не помещены на позиции в рейтинге, а размещены списком.

В 2018 году в категорию Пионеры попали актриса Тиффани Хэддиш, актер Кумэйл Нанджиани, хип-хоп- певица Cardi B, олимпийская чемпионка Хлои Ким, актриса и продюсер Иса Рэй.

Тиффани Хэддиш, Cardi B, Хлои Ким

В список самых влиятельных Деятелей искусства попали актеры Николь Кидман, Хью Джекман, Галь Гадот, Милли Бобби Браун, режиссер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел, режиссер Грета Гервиг, дизайнер Кристиан Сириано, художница Джуди Чикаго.

Николь Кидман, Хью Джекман, Милли Бобби Браун

В категории Титаны в этом году: изобретатель Илон Маск, телеведущая Опра Уинфри, теннисист Роджер Федерер, основатель Amazon Джефф Безос.

Илон Маск, Роджер Федерер, Опра Уинфри

Среди Икон эксперты Time назвали исполнительниц Рианну и Дженнифер Лопез, актера Чедвика Боузмана, основательницу движения #MeToo Тарану Берк, дизайнера Вирджила Абло, актрису-трансгендер Даниэлу Вега.

Чедвик Боузман, Даниэла Вега, Вирджил Абло

В список Лидеры вошли принц Гарри и его невеста Меган Маркл, президент США Дональд Трамп, глава КНДР Ким Чен Ын, саудовский принц Мохаммед бин Салман, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин.