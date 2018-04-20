Как белорус попался на «московскую» схему 3 20.04.2018, 15:56

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Потерпевшие сами провели расследование, но «оснований для уголовного дела нет».

Григорий (как и многие до него) напоролся на старую добрую «московскую» схему. Теперь пытается вернуть свои деньги, пишет onliner.by. Уже фактически сам расследовал дело: есть «подозреваемый», куча других потерпевших (суммы огромные), все известно о «бизнесмене», его незамысловатых методах и подставных «директорах». Но снова «оснований для уголовного дела нет». А значит, есть основания увеличивать число потерпевших. Главная странность в этой истории — то, что ей позволяют продолжаться.

Эта технология имеет много вариаций. «Не мошенники» принимают морковку, собирают взносы на многоэтажку, «продают» строительные блоки и так далее. Когда клиенты пытаются выбить свои деньги — кормят «завтраками», ссылаются на временные трудности, но ни в коем случае не отказываются платить. Просто не платят. Тогда правоохранительные органы обычно не видят состава уголовного преступления.

— Наша компания занимается оптовой торговлей мясом, — рассказывает Григорий. — Мы привлекли инвестора, который согласился выделить $200 тыс., так как считал, что вложения в РБ надежны и защищены. В сентябре 2017-го познакомились с новым поставщиком — компанией «Стоунторг» в лице менеджера Дениса Александровича Манкевича. Он предложил купить мясо на 25 000 рублей. После предоплаты пропал. В возбуждении уголовного дела мне отказали. Инвестор теперь тоже отказывается иметь с нами дело, потому что не может понять, как у нас все работает…

Впоследствии Григорий самостоятельно выяснил, что он далеко не один такой «покупатель». Есть серьезные компании, связавшиеся с Манкевичем, у них суммы на порядок больше.

Концы, согласно канонам жанра, максимально запутаны. Директором «Стоунторга» тогда была записана девочка, которая на большинство вопросов отвечает в духе «не знаю, всем занимался Денис Александрович». Впоследствии «Стоунторг» исчез, по его юридическому адресу (пустому) стали появляться другие организации.

— Новые фирмы оформляются в основном на молодых ребят, — рассказывает Григорий о результатах расследования, которое проводят сами потерпевшие. — Предполагаю, что в Первомайском районе он открывает фирму каждые полгода, причем на один адрес. Таких контор уже 8, включая «Стоунторг».

Как известно по похожим ситуациям, когда одна фирма отстрелялась и планово испортила себе репутацию — надо регистрировать следующую. Когда клиент звонит, он не знает, что на том конце (лично или через подставных «девочек») сидит все тот же Манкевич. (Или, например, Рухлов.)

У Григория список из фирм, которые были зарегистрированы по адресу Минск, Суворова, 12а, кабинет 3. В каждом случае указано «ликвидирована», «деятельность прекращена».

Если зарыться в интернет поглубже, то на разных форумах находятся старые сообщения о человеке с таким именем. Люди предупреждают: не связывайтесь, берет деньги и пропадает. Посты датированы 2010—2011 годами.

Милиция проводила проверки по заявлениям потерпевших. Каждый раз следовал отказ в возбуждении уголовного дела за мошенничество. Очевидно, все это время инкарнации «Стоунторга» (которые не произвели ничего и никогда, но умеют крутиться между денежными потоками) продолжали действовать.

Дозвониться до Дениса Манкевича не удалось. Некоторые номера, связанные с его именем, не отвечают, по другим говорят, что не знают такого человека.

Недавно из прокуратуры пришел ответ: милицейское постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено «в связи с неполнотой проверки». Материалы отправлены в Центральное УВД Минска для дополнительной проверки.

Между тем в Гомеле начался суд над персонажем из очередной лихой истории — Константином Царьковым. Его в конце концов смогли обвинить в мошенничестве и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.