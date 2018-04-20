В Минске может появиться улица отца-основателя БНР Аркадия Смолича 20.04.2018, 15:59

Предложены названия для четырех новых улиц столицы.

В Минске готовится утверждение назвал четырех улиц и двух парков столицы. Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц и площадей Минска предложила Минскому горсовету свои варианты названий, передает агентство «Минск-Новости».

Проектируемой улице №5 в пределах Партизанского проспекта — улицы Кулешова — улицы Шишкина предлагают дать имя пограничника, Героя Советского Союза Евгения Мировского.

Проектируемую улицу №3 (от улицы Янки Лучины до улицы Чижевских) предлагают назвать именем белорусского ученого Аркадия Смолича, автора первого учебника «География Беларуси», одного из основателей БНР и министра сельского хозяйства Белорусской Народной Республики.

Проектируемой улице №5 (от Игуменского тракта до улицы Чижевских) хотят дать имя народного артиста БССР, композитора, Почетного гражданина Минска Владимира Оловникова.

Проектируемой улице №7 (от Игуменского тракта до проектируемой улицы №3) предполагается присвоить имя белорусского поэта, критика и переводчика Алеся Дудара, репрессированного в сталинские времена.

Парка в границах улицы Долгобродской — переулка Козлова — Слепянской водной системы предлагается дать именя белорусского государственного деятеля Александра Герасименко. А парк в границах улицы Плеханова — улицы Ванеева — улицы Райниса могут назвать именем киргизского писателя Чингиза

Айтматова.