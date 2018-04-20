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Трамп назвал неприемлемыми высокие цены на нефть

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  • 20.04.2018, 16:30
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Фото: EPA

Цены растут, несмотря на отсутствие дефицита нефти на мировом рынке.

Президент США Дональд Трамп считает нынешние цены на нефть на мировом рынке искусственно завышенными, сообщает "Радио Свобода".

В своем твиттере Трамп обратил внимание на то, что цены растут, несмотря на отсутствие дефицита нефти на мировом рынке. В росте цен на нефть, который он назвал "неприемлемым", президент США обвинил ОПЕК – организацию стран – экспортеров нефти.

В Саудовской Аравии в пятницу проходят переговоры представителей крупнейших экспортеров топлива, как входящих в ОПЕК, так и не входящих в нее, в том числе России. Заключенное между этими странами больше года назад соглашение об ограничении ежедневной добычи нефти привело к тому, что цены на нефть выросли более чем в полтора раза и сейчас превышают 70 долларов за баррель.

На совещании обсуждается вопрос о смягчении ограничений, причем Россия, по словам министра энергетики Александра Новака, не против этого. Саудовская Аравия же заявляет, что не против дальнейшего роста цены на нефть.

Резкое падение мировых цен нефти в 2014 году стало одним из факторов резкой девальвации рубля. Несмотря на повышение цен на нефть в последние месяцы, рубль, однако, не укрепился.


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