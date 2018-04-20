закрыть
20 апреля 2018, пятница, 17:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На проспекте Независимости серьезная авария: есть пострадавшие

  • 20.04.2018, 16:12
  • 1,958
Фото: Вадим Шмыгов

Движение транспорта затруднено.

На проспекте Независимости в Уручье столкнулись три автомобиля, движение транспорта серьезно затруднено.

Как сообщили tut.by, в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла около 12.00 в районе дома № 196. Причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Движение в районе аварии серьезно затруднено в обоих направлениях. Журналисты рекомендуют водителям планировать свой маршрут с учетом этой информации.

Фото: Вадим Шмыгов
Фото: Вадим Шмыгов

популярное за неделю

Мнение

Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель