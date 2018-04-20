На проспекте Независимости серьезная авария: есть пострадавшие 20.04.2018, 16:12

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Фото: Вадим Шмыгов

Движение транспорта затруднено.

На проспекте Независимости в Уручье столкнулись три автомобиля, движение транспорта серьезно затруднено.

Как сообщили tut.by, в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла около 12.00 в районе дома № 196. Причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Движение в районе аварии серьезно затруднено в обоих направлениях. Журналисты рекомендуют водителям планировать свой маршрут с учетом этой информации.

Фото: Вадим Шмыгов