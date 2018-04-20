«Империя контрастов»: польский писатель написал книгу о Беларуси 1 20.04.2018, 16:21

Автор ездил по нашей стране на велосипеде.

Польский писатель Артур Зыгмантувич поездил по Беларуси на велосипеде и написал книгу репортажей под названием «Беларусь. Империя контрастов». Книга вышла в польском издательстве «Bernardinum», а «Белсат» стал информационным партнером.

«Издатель написал на обложке книги, что ее трудно отнести к какому-то конкретному жанру, так как она в основном репортажная, но в ней вы также можете найти элементы туристического пособия. Я не хотел писать туристический пособие: там, где я описываю места для посещения, я концентрируюсь больше на ассоциации, которые они могут вызвать у средне подготовленного туриста», – говорит Артур Зыгмунтович.

Автор пытается рассказать читателю о том, какая она все-таки эта Беларусь? Что это за удивительный край, о котором так мало знают даже соседние страны.

«Что знает о Беларуси обычный поляк? Если он не смотрит «Белсат», то знает не так много, в основном только то, что страной уже который срок правит Александр Лукашенко», – написано в описании книги.

Зыгмунтович утверждает, что путешествие на Карибы люди будут помнить полгода, а вот поездка в Беларусь запомнится на всю жизнь.

Артур Зыгмунтович – польский писатель, родился в 1972 году, в 2016 году издал свою первую книгу «Земля с человеческим лицом» – сборник репортажей по восточному пограничью Польши. Годом позже у него вышла вторая книга «Мячики в руках жонглеров», рассказывающая о закулисье фармацевтических компаний.