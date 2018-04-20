«Вы просто не знаете, кто я и что я»: водитель Volkswagen Touareg ехал по газону 9 20.04.2018, 16:34

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В Минске двое водителей выясняли отношения.

Сегодня утром на улице Голубева в Минске читатель onliner.by с ником 1639441 увидел, как водитель Volkswagen Touareg едет по зеленой зоне. Стал снимать это на мобильный телефон, чтобы затем отнести запись в ГАИ. Водитель это заметил и вышел из машины. Затем было все: газовый баллончик, выяснение отношений, грубые выражения.

Движение по зеленой зоне

Все происходящее попало на запись, так как наш читатель с самого начала вел съемку на телефон. Он не ожидал, что вся ситуация примет такой оборот: снимал номера автомобиля, чтобы отнести видео в ГАИ.

— Это улица Голубева, возле домов 19 и 21. Жилтоварищество старается, кустики садит, газон, а потом некоторые водители ради своего комфорта наплевательски относятся ко всему, — отметил автор видео. — Водитель Volkswagen мог проехать, не нарушая Правил дорожного движения, — это не отняло бы у него больше времени. Но он решил проехать через тротуар и газон.

Собеседник подчеркнул, что особой проблемы с парковкой в районе нет.

— Мест хватает, даже приезжая поздно вечером, можно найти, где оставить машину. Напротив располагается рынок — там огромная парковка. Есть возможность припарковаться возле поликлиники или вдоль дороги. Поэтому по газонам обычно никто не ездит.

Мужчина рассказал, что водитель вышел из авто и агрессивно направился к нему, чтобы прервать съемку.

— Я думаю, он просто не хотел платить штраф за нарушение ПДД. Из-за этого начался конфликт. Чтобы себя защитить, я использовал газовый баллончик — он валялся у меня в машине несколько лет, наверное, срок годности уже истек. Поэтому и эффект был слабый, но водитель немного подуспокоился, — отметил автор записи.

Вы просто не знаете, кто я и что я

Итак, водитель Volkswagen вышел из автомобиля и направился к человеку, снимавшему видео. Тот использовал газовый баллончик. После этого конфликт все равно продолжился, но без рукоприкладства. Несколько раз водитель Volkswagen пытался вплотную приблизиться к пешеходу. Тот всякий раз повторял: «Не надо ко мне подходить!»

— Вот то, что вы сейчас сделали, — за это вы будете отвечать, — заявил водитель Volkswagen, по всей вероятности, говоря об использовании газового баллончика.

Он также высказал своему оппоненту, что собирался поговорить с ним «по-человечески, по-мужски».

— Вы просто не знаете, кто я и что я, — сказал водитель Volkswagen.

— Так кто? Может, на камеру скажете? — предложил автор видео.

— А зачем мне на камеру говорить?

— Понторез?

Неоднократно водитель кроссовера жаловался на то, что пешеход без причины прыснул ему баллончиком в лицо. Он, в частности, сказал, что следовало просто подойти к нему и попросить съехать с зеленой зоны.

— Я не хам, я — нормальный человек, — заявлял водитель.

Спустя некоторое время со стороны водителя в адрес пешехода посыпались грубые выражения. Всякий раз, когда казалось, что водитель уже все сказал и удаляется, он снова возвращался, продолжая в агрессивной и оскорбительной форме высказывать свое отношение к человеку, снимавшему видео.