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Видеофакт: Хоккеист «Вашингтона» с четвертого раза подарил шайбу юной болельщице

  • 20.04.2018, 16:44

Юная зрительница на матче НХЛ очень хотела получить шайбу.

Маленькая девочка, наблюдавшая за матчем «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс», очень хотела получить сувенирную шайбу. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли очень хотел ей эту шайбу вручить, пишет meduza.io.

Три шайбы забрали стоявшие рядом с девочкой, использовав преимущество своего роста. И лишь четвертая шайба досталась юной зрительнице, которая к тому моменту уже успела расстроиться.

В твиттере «Вашингтон Кэпиталз» ролик с девочкой и шайбой собрал за несколько часов более миллиона просмотров.


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