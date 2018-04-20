«У нас субботник - еще один рабочий день, с которого высчитывают деньги» 7 20.04.2018, 17:10

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Фото: Алесь Достанко / kurjer.info

Что говорят случчане о завтрашнем субботнике.

Можно ли «откосить» от субботника и сколько денег работники предприятий перечисляют на него со своей зарплаты, узнал «Кур'ер».

Иван, Слуцкий сельский строительный комбинат: «За субботник высчитывают по 4 рубля 50 копеек! А если откажемся, может отразиться на премии или на отношении к работнику. У нас, как правило, субботник — это ещё один рабочий день, с которого просто высчитывают деньги, а уборкой занимаемся в то время, пока сидим без работы».

Мария, школа: «Уже все перевели деньги на субботник! Это всё по приказу за подписью. Все платят и идут на субботник. У каждого сумма разная: у кого 1,5 рубля, у кого 3,4. Её высчитывают из зарплаты. Если не заплатить и не пойти, то, наверное, вплоть до увольнения, так как ты не выполняешь требования по коллективному договору».

Дмитрий, Слуцкий сыродельный комбинат: «У нас нет такого понятия «пойдешь» или «не пойдешь». У нас есть нечеловеческий график с ночными сменами. Мы работаем строго по нему вне зависимости от того, что завтра: субботник, выходной, Пасха или Новый год. Но! Деньги с нас всё равно высчитывают: где по 2 рубля, где по 3. И что будет, если не сдам, не могу сказать. Мне даже самому интересно стало».

Наталья, Слуцкая ЦРБ: «У нас сегодня начался субботник. Пришли, убрали - и всё. Сколько с нас высчитают, узнаем в расчётном листе мая. Не пойти нельзя — всё добровольно-принудительно. Люди идут с ненормативной лексикой».