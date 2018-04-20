Рада БНК: Заставим власть услышать народ 2 20.04.2018, 17:29

Незаконная власть боится только массовых протестов.

Заявление Рады БНК опубликовала пресс-служба Белорусского Национального Конгресса:

«Мафия у власти снова пытается компенсировать провалы своей допотопной экономической политики за счет народа.

«Социальное государство» cтало фикцией. Сокращаются рабочие места, но при этом растет пенсионный возраст. Сотни тысяч людей, чтобы прокормить семьи, должны искать работу на чужбине. Повышается плата за жилищно-коммунальные услуги, особенно в общежитиях. В крупных городах располагаются, явно не за бесплатно, запрещенные в нормальных странах опасные производства.

Принята новая версия «декрета о тунеядцах», под который могут попасть семьи полутора миллионов белорусов, вынужденных работать в других странах. Согласно этому декрету комиссии из районных чиновников имеют теперь право на годы отправлять безработных в ЛТП без права обжалования.

Людей хотят заставить работать на власть за копейки. Да еще и держать их в покорности на контрактной цепи. Ведь незаконная власть боится только массовых протестов.

Впереди государственный праздник - День труда 1 мая. Первомай изначально был днем борьбы людей за свои права. Официальные профсоюзы вместе с местными властями организуют в этот день массовые праздничные мероприятия.

Белорусский Национальный Конгресс призывает граждан воспользоваться разрешенными мероприятиями, чтобы в День Труда заявить власти о нашем праве на достойную жизнь - на нормальную работу с нормальной зарплатой, на достойную пенсию, на чистую воду и воздух. Вернем Первомаю его истинный смысл.

Выйдем на официальные праздничные мероприятия со своими требованиями, плакатами и флагами. Публично заявим о своих проблемах. Только так можно заставить власть услышать нас и прекратить издевательские эксперименты над народом.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!»