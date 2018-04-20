Шендерович: Россия как нация разорвана в клочья 5 20.04.2018, 18:09

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Виктор Шендерович

Реакция россиян на события в Украине продемонстрировала, что люди «давно потеряли возможность разговаривать» друг с другом.

Россия как нация "разорвана в клочья". Об этом заявил российский писатель и публицист Виктор Шендерович в интервью Цензор.НЕТ, комментируя отношение людей к российской агрессии в Украине.

"Что касается России, то мы как нация разорваны в клочья. Мы давно уже потеряли способность разговаривать. У нас тут абсолютный распад. Не Facebook в этом виноват, он лишь проявил полное отсутствие какой бы то ни было толерантности и уважения к чужому мнению", – сказал он.

По словам писателя, россияне "способны расплеваться по совершенно ничтожному поводу".

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.