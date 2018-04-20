Дулуб: Киносценариев вполне достойны истории о «Крумкачах» и карьере Глеба 3 20.04.2018, 18:15

Александр Глеб

Главные тренер БАТЭ рассказал, какие истории из белорусского футбола сгодились бы для хороших киносценариев.

В интервью tut.by после просмотра фильма "Тренер" главный тренер борисовского БАТЭ Олег Дулуб поделился впечатлениями от кино и рассказал, какие истории из белорусского футбола сгодились бы для хороших киносценариев.

— В последнее время россияне снимают хорошие фильмы о спорте. Это и "Легенда № 17", и "Движение вверх", и "Тренер". Они отражают саму суть спорта. Может быть, как снято, как играют актеры — не так близко к реальности, но нюансы взаимодействия переданы. Это очень тонкие фильмы.

— Насколько сюжет "Тренера" близок белорусскому футболу?

— Думаю, это очень близко к той же истории с "Крумкачамі".

В целом, говорит белорусский специалист, ситуации, когда условно слабая команда обыгрывает сильную, не так уж и часты. В практике Дулуба похожая ситуация была во время работы с футбольным клубом "Карпаты". Еще — с одесским "Черноморцем", когда ведомая им команда брала верх над киевским "Динамо".

— Команда была на последнем месте, а Киев — в лидерах. Мы верили в себя и выиграли матч. Похожая история с "Крумкачамі" (в 2016 году дебютант высшей лиги "Крумкачы" сенсационно обыграл легендарное минское "Динамо". — Прим.).

— В самом начале фильма персонаж Данилы Козловского из-за поражения злится, ввязывается в драку на поле. Кто в БАТЭ самый импульсивный из игроков и переживает больше всех?

— Капитан команды Игорь Стасевич. Знаю Игоря уже давно, но в БАТЭ он немножко изменился. Наверное, капитанская повязка сделала его более ответственным. Потому что в "Динамо" он был более спокойный, как сенатор — это хорошее слово. Сложно сказать, почему, может быть потому, что сам борисовский. Но он переживает за всех и всегда — и на поле, и вне поля.

— "Беларусьфильм" снял фильм к 100-летию милиции, к 100-летию армии. А стоило ли бы снять что-то о белорусском футболе?

— На ум сразу приходят два клуба. БАТЭ — как создавался клуб, через что он проходил, с какими трудностями сталкивались люди, которые до сих пор у руля — Анатолий Анатольевич Капский, Александр Викторович Захарченко. Потому что все видят только вывеску.

Вторая история — это "Крумкачы". Точно так же команда выходила со второй лиги в высшую, обыгрывала грандов. Но тут немножко другое. Я очень надеюсь, что эта история со счастливым продолжением. Потому что сейчас команда сделала шаг назад.

Олег Анатольевич считает, что с гораздо большей вероятностью чувство гордости за страну смогут возбудить фильмы о спорте, отдельных персоналиях белорусского футбола, нежели фильмы об армии или милиции.

— Думаю, спортивная, жизненная история о людях, которые рядом, была бы более востребована. О людях из соседнего подъезда.

— Как насчет легенды белорусского футбола Александра Глеба?

— Очень хорошая и поучительная история. Потому что Саша — один из лучших игроков в нашей стране за всю историю. И нужно понимать, что Глеб уехал в 17 лет в Штутгарт. То есть он, практически, сделал себя сам. Разве это правильно, что сейчас в интернете его поливают 20-летние пацаны, которые и сотой части не ощутили того, через что прошел в 17 лет человек, который выживал в академии Штутгарта в Германии, имея таких тренеров, как Магат? Нужно иметь стальной стержень, чтобы выстоять и доиграть до конца.