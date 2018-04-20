Почему интерес к биткоину упал? 20.04.2018, 18:21

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Доминирование монеты снизилось.

Несколько часов назад курс биткоина превысил отметку в $8 500, однако стоимость альткоинов за последние сутки выросла значительно больше. Показатель доминирования первой криптовалюты, согласно сайту Coinmarketcap, только за последние сутки снизился практически на 7% — c 45% до 38%, передает РБК.

Это произошло из-за того, что стоимость остальных цифровых денег выросла гораздо сильнее, чем курс биткоина. Это можно объяснить высокой ценой монеты и величиной ее капитализации: чем эти параметры выше, тем сложнее оказать влияние на курс.

Издание Cryptovest считает, что в последнее время инвесторы обращают внимание на альткоины и переводят в них свои средства. Впрочем, гораздо больше пользователей покупают биткоин, чем продают его, что позитивно влияет на рост курса первой криптовалюты.

Специалисты отметили, что большинство трейдеров ожидают взрывной рост криптовалют уже в мае. На данный момент биткоин используется как хранилище прибыли от выигрышей на спекулятивном росте некоторых альткоинов. На данный момент наибольший объем торговли идет не из США, где постепенно ужесточаются правила регулирования рынка, а из Японии. На страну приходится 56% всех операций с цифровыми деньгами.