Андрей Бастунец переизбран на пост председателя БАЖ 1 20.04.2018, 18:25

Андрей Бастунец

Фото: БАЖ

На съезде организации, который 20 апреля прошел в Минске, была выдвинута только его кандидатура.

Андрей Бастунец переизбран на пост председателя Белорусской ассоциации журналистов. На съезде организации, который 20 апреля прошел в Минске, была выдвинута только его кандидатура, передает «Еврорадио».

Из 70 делегатов во время открытого голосования воздержался только один — Михаил Пастухов.

Из четырех заместителей председателя заменили двоих. Ушли Михаил Янчук и Светлана Калинкина, пришли — Олег Агеев и Борис Горецкий, остались — Алина Суровец и Александр Старикевич.

Бастунец родился в Минске в 1966 году. Он — выпускник юрфака БГУ. С 1998 года был экспертом Центра правовой защиты при БАЖ, заместителем председателя. В апреле 2015-го был единогласно избран на пост председателя Белорусской ассоциации журналистов, сменил на этом посту Жанну Литвину, которая возглавляла ее с момента основания.