Фотофакт: Фантастические пейзажи из Гомельщины

Фотофакт: Фантастические пейзажи из Гомельщины1
- 20.04.2018, 18:55
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Оказывается, щебневые карьеры вместе с белорусским природой – это красиво.
Щебневый завод «Глушковичи» находится на границе с Украиной и функционирует с 1975 года, пишет «Белсат».
Предприятие занимается добычей и обогащением (измельчением и упорядочением) строительного камня, обеспечивает потребности в нерудных материалах.
Дорога на карьере лежит через Припять и придется проезжать понтонный мост, дальше дорога частично проходит через украинскую территорию.
Старые карьеры залиты водой, в песке видно глыбы, сверху нависают сосны – кажется, что попал в Карпаты.
Камни добывают в карьере и на БелАЗах сразу вывозят на дробильный завод, находящийся здесь же. В сухую погоду стоит плотная стена пыли.
Глубина карьера – около 50 метров, а вес экскаватора 200 тонн.