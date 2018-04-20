Фотофакт: Фантастические пейзажи из Гомельщины 1 20.04.2018, 18:55

1,924

Оказывается, щебневые карьеры вместе с белорусским природой – это красиво.

Щебневый завод «Глушковичи» находится на границе с Украиной и функционирует с 1975 года, пишет «Белсат».

Карьер находится на границе с Украиной

Предприятие занимается добычей и обогащением (измельчением и упорядочением) строительного камня, обеспечивает потребности в нерудных материалах.

Припять. Фото Ирина Ареховская/Белсат

Дорога на карьере лежит через Припять и придется проезжать понтонный мост, дальше дорога частично проходит через украинскую территорию.

Щебневый завод в Глушковичах. Фото Ирина Ареховская/Белсат

Старые карьеры залиты водой, в песке видно глыбы, сверху нависают сосны – кажется, что попал в Карпаты.

Камни добывают в карьере и на БелАЗах сразу вывозят на дробильный завод, находящийся здесь же. В сухую погоду стоит плотная стена пыли.

Щебневый завод «Глушковичи», затопленый карьер «Надежда». Фото Ирина Ареховская/Белсат

В сухую погоду стоит плотная стена из пыли.Фото Ирина Ареховская/Белсат

Дробилка на Щебневом заводе в Глушковичах. Фото Ирина Ареховская/Белсат

Глубина карьера – около 50 метров, а вес экскаватора 200 тонн.

Щебневый завод «Глушковичи». Фото Ирина Ареховская/Белсат

Щебневый завод «Глушковичи». Фото Ирина Ареховская/Белсат

Щебневый карьер в «Глушковичах». Фото Ирина Ареховская/Белсат