Арифметика Сержа Саргсяна – против Сержа Саргсяна 4 20.04.2018, 19:02

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Серж Саргсян

Фото: hayastannews.com

«Арифметика» премьер-министра Армении работает против него самого.

Вчера, выступая в Национальном собрании, Серж Саргсян упомянул об акциях, проходящих в Ереване, и сказал с иронией: «Вы лучше всех знаете, сколько человек участвует в этих акциях». Якобы участвует очень мало людей, и протестанты не выражают мнения большинства, пишет armtimes.com.

На первой из вышеприведенных фотографий – один из самых масштабных митингов, когда-либо организованных Сержем Саргсяном. Он состоялся 26 февраля 2008 года на площади Республики в Ереване. Параллельно фотографиям с этого митинга камера «АЖ» зафиксировала и десятки автобусов, на которых людей доставляли для участия в митингах Сержа Саргсяна. Камера также зафиксировала, как большинство людей, привезенных на митинг Сержа Саргсяна, не дождавшись даже окончания его выступления, большими группами направились по Северному проспекту к площади Республики, где в те дни проходили круглосуточные митинги оппозиции.

На второй фотографии – митинг инициативы «Сделай шаг, нет Сержу», проходивший через несколько часов после вышеуказанного заявления. Очевидно, что число людей, мягко говоря, было значительно большим, причем организаторы этого митинга не доставляли участников митинга. Напротив, полиция десятками задерживала потенциальных участников и доставляла в участки. А значит, вчерашняя «арифметика» Сержа Саргсяна работает против него самого. И теперь любой гражданин может измерять рейтинг Сержа Саргсяна числом участников его самого масштабного митинга и с иронией заявлять: «Вы лучше всех знаете, сколько человек участвовало на самом масштабном митинге Сержа Саргсяна».