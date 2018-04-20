Два брата, белорус и курд, увиделись в Минске 60 лет спустя 2 20.04.2018, 19:32

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Сыновья Фатаха Аргуши: слева – Шариф, справа – Омар

Скриншот: Rudaw Media Network

Боец курдского ополчения пешмерга стал в свое время отцом двоих мальчиков, появившихся на свет в разных регионах.

Сыновья Фатаха Аргуши, бойца курдского ополчения пешмерга, который когда-то волею случая на время оказался в Советском Союзе, встретились в Беларуси спустя 60 лет.

Об этом сообщает портал Rudaw Media Network (перевод - belmir.by).

Фатах стал в свое время отцом двоих мальчиков, появившихся на свет в разных регионах: первого зовут Шариф, родился он в Советском Союзе, а имя второго – Омар, его дом – Иракский Курдистан. Получилось так из-за драматичных исторических событий, происходивших сразу после второй мировой войны.

Когда в декабре 1946-го пала Мехабадская республика, существовавшая короткое время на территории нынешнего Ирана, лидеры курдов с отрядом в 500 человек совершили бросок в СССР, чтобы обосноваться там в безопасности. Среди них был и Аргуши.

Позднее кто-то из курдов так и остался в СССР, а кто-то, как Фатах, вернулся назад, только уже на территорию Ирака, которая сейчас известна под названием Иракский Курдистан. Через некоторое время он был убит, участвуя в боевых действиях.

Семья Омара в Иракском Курдистане

Скриншот: Rudaw Media Network

А сын Омар, который лишь недавно узнал о существовании старшего брата, после долгих поисков нашел его в Беларуси и приехал в гости. Эту встречу и сняли курдские журналисты, сделав на основе съемок телевизионный репортаж.

Мать Шарифа, Алевтина Николаевна, рассказала, что она и сын не знали о смерти отца. Но Фатах обещал разыскать их.

– Когда уезжал, то сказал: «Что бы ни случилось, не меняй имени моего сына. Пусть он останется Шарифом. Я найду его по этому имени». И теперь у меня душа спокойна, я рада, что Шариф может встретиться со своим братом, – пояснила она.

Сам Шариф признался журналистам, что думал, раз отца у него нет, то, значит, и никого из родственников тоже нет.

– А неделю назад мне приснился сон, что я сижу, окруженный множеством красивых девушек. Я тогда не понял, что это значит. Но когда встретился с братом, то узнал, что у меня племянниц целая гора, – сказал он.

Семья Шарифа в Минске

Скриншот: Rudaw Media Network

Омар рассказал, что испытал странное чувство, когда вдруг узнал о существовании брата.

– Он считает моего отца своим, и я тоже. Это обоюдное чувство, но я не знаю, что с этим делать, – поделился мыслями житель Иракского Курдистана накануне вылета в Минск.

– Мы плачем и чувствуем, словно он заново родился. Его брат так же молод, как он, и у него есть дочь, – добавила Аниса Саил Омар, жена Омара.

В репортаже курдской телекомпании показана эмоциональная встреча в аэропорту и праздничное застолье. Двое братьев рассматривали фото 60-летней давности, сравнивая свои лица с лицом отца.

По словам Омара, теперь его обязанность – познакомить Шарифа с курдскими корнями, историей и традициями.