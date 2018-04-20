В Беларуси появились три новых вида птиц 20.04.2018, 21:04

Теперь в списке орнитофауны нашей страны 322 вида пернатых.

Белорусская орнито-фаунистическая комиссия 3 апреля провела заседание. Она утвердила регистрации новых для территории Беларуси видов птиц: короткоклювого гуменника (Anser brachyrhynchus), азиатского черноголового чекана (Saxicola maurus), овсянки-крошки (Emberiza pusilla), передает kp.by.

Как рассказала секретарь комиссии Ирина Самусенко, еще один вид птиц – бородач (Gypaetus barbatus), – отнесен к категории E «сбежавший или выпущенный из неволи вид», поэтому не подлежит включению в общий список орнитофауны страны, а лишь в приложение к нему.

В течение ближайших дней будут согласованы и доработаны формальности по другим рассмотренным на заседании регистрациям.