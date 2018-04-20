Как выглядит минская «двушка», занявшая пятое место в рейтинге туристов из США 20.04.2018, 21:25

Квартира вот уже пять лет сдается посуточно.

За это время в ней успели остановиться многие туристы из России и Европы, а пара американских пенсионеров, путешествующая по всему миру, даже внесла это жилье в свой рейтинг лучших апартаментов, пишет citydog.by.

– В первую очередь мне бы хотелось развеять миф о том, что сдача квартир на короткий срок мешает соседям, – отмечает Ольга. – За пять лет у меня не было ни одной жалобы на моих постояльцев. Приезжают спокойные люди, туристы, которые хотят просто познакомиться с городом и осмотреть достопримечательности. А когда несколько лет назад был такой «вброс» в СМИ, что хотят запретить посуточную аренду, мы даже просили официальную статистику в МВД – часто ли бывают вызовы и жалобы на временных постояльцев. Выяснилось, что никакой повышенной опасности от туристов нет. Наоборот, бывали случаи, что мои жильцы звонили мне поздно вечером и говорили, что не могут уснуть из-за громкой музыки у соседей. А вызовы чаще всего приходятся на квартиры, где живут алкоголики и наркоманы.

Дом, в котором находится квартира Ольги, расположен прямо напротив ТРЦ Galileo и является памятником архитектуры. Есть в этом свои плюсы – хорошая локация в центре города, высокие потолки и старый кирпич, но хватает и минусов. Например, жильцы дома не могут поставить себе кондиционер, хотя летом в доме очень жарко, и практически не открывают окна из-за соседства с вокзалами и быстро оседающей по этой причине черной пыли и копоти.

– Квартиру я покупала специально для сдачи, – рассказывает хозяйка. – Здесь располагался какой-то офис и помещение было в крайне убитом состоянии – и всех это устраивало. А когда я начала делать ремонт, соседи стали ходить сюда с жалобами.

Одни собирали подписи, что якобы перепланировку в своей же квартире я должна была сначала согласовать со всем подъездом. Вторые пришли и сказали, что у них из-за меня просели дверцы полированных шкафов – при том, что я на втором этаже, а они на четвертом. Я к ним пошла, а они мне показывают в спальне какой-то старый шкаф 70-х годов, который давно пора сжечь во дворе.

Потом я за свой счет (но уже через ЖЭС, чтобы меня вообще не съели) начала делать ремонт в подъезде – побелили и покрасили все до третьего этажа, так соседи ходили жаловались, что им краской воняет и цвет стен «как-то не очень». Слава богу, через какое-то время у нас в доме открылся KFC, и все эти люди переключились на войну с ним, а от меня отстали.

Дизайнера у нас не было, все делали сами. На ремонт ушло около восьми месяцев, еще столько же – на согласование перепланировки: снос не несущей перегородки, которая отделяла гостиную и кухню, и объединение санузла.

На стенах оставили исторический кирпич, только покрасили его в белый, потому что квартира получилась больше шведского стиля. На окна я специально заказывала деревянные стеклопакеты, а на полу – понравившийся ламинат, который смотрится как из домика Маркиза Карабаса.

Кухня – вся из IKEA (и мебель, и бытовая техника). Люстру с декоративными ложками и вилками купили в минском магазине «Уют» на Козлова, некоторые детали интерьера привезли с европейских барахолок.

– Диван – «Пинскдрев», брала его на мебельной выставке. Перед ним на полу – что важно – волк, заказанный на сайте «Белпочты», – смеется Ольга. – Заказала я его в начале декабря, посылка из Минска в Минск пришла мне в феврале, а письмо на e-mail, что посылка дошла, я получила в мае.

В углу стоит небольшой камин, который спасает гостей в холодное межсезонье отключенного центрального отопления. Картину Ольга купила в галерее «Ў», а деревянную птицу белорусского умельца, «которая обнимает всех с порога», – в художественной галерее в КЗ «Минск».

– Книги я покупала специально для этой квартиры в «Букинисте». Здесь, конечно же, есть справочник про Минск, книги Быкова и Алексиевич, ну и классика 40-х годов.

В санузле – также исторический кирпич, испанская сантехника и светильники-стрекозы для детских комнат, купленные все в том же магазине «Уют». «Постельное белье, халаты и полотенца, к слову, мы стираем в профессиональной прачечной, где обслуживаются ведущие отели города».

В спальне кровать Заславской мебельной фабрики, тумбочки и кресло IKEA, на полу – ковровое покрытие по всему периметру комнаты. «Как мне сказал один гость, у нас не квартира, а логово Красной Шапочки – потому что в гостиной на полу лежит этот волк, а в спальне на кресле – игрушка-волк, из которого вылезает бабушка».