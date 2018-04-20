Брестский Бэнкси нарисовал картину против аккумуляторного завода
- 20.04.2018, 21:42
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В Бресте появился протестный арт уличного художника.
Протестный арт уличного художника, посвященный строительству аккумуляторного завода и протестам против его строительства, уже замазали краской.
Картина «Апофеоз протеста» появилась на стене выселенного дома два дня назад.
По словам источников «Белсата», коммунальщики уничтожили арт-объект после того, как милиция заметила «запрещенную» картину.
Напомним, что уже четвертый месяц брестчане протестуют против аккумуляторного завода, который строится недалеко от города. Но пока строительство продолжается. Запуск завода планируется в конце этого года.