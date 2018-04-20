закрыть
21 апреля 2018, суббота, 0:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лучший из шахматистов, когда-либо рожденных в Беларуси, приехал в Минск впервые за 20 лет

  • 20.04.2018, 21:57
  • 1,042
Борис Гельфанд

Гроссмейстер Борис Гельфанд – о «Барселоне» и Кройфе, технологиях в шахматах и матче за звание чемпиона мира.

Борис Гельфанд – сильнейший из шахматистов, когда-либо рождавшихся в Беларуси. Его имя уже в истории, пусть и с небольшой толикой сожаления. В 2012 году Гельфанд выиграл право на участие в матче за звание чемпиона мира и, будучи в шаге от титула, упустил его. Впрочем, победа в Кубке мира 2009 года – тоже шикарное достижение для воспитанника минской шахматной школы, пишет «Трибуна».

Называть Бориса Абрамовича белорусом таки не позволяет совесть и его израильское гражданство. Но это мало что меняет в восприятии Гельфанда как своего. И болелось за него всегда особенно – даже не за проповедуемый стиль игры, не за взгляды и решительность, а за то, что свой.

Шахматист провёл в Беларуси четыре дня, вернувшись сюда впервые за 20 лет. Приезду вице-чемпиона мира уделялось большое внимание спортивных и не только СМИ. Борис выразил поддержку проведения Всемирной шахматной олимпиады-2022 в Минске, дал сеанс одновременной игры сильнейшим детям страны (и выиграл 18,5 : 1,5), а на следующий день провёл открытую встречу для юных шахматистов и всех желающих.

***

– Борис Абрамович будет через пару минут. Его на каждом этаже останавливают, – с улыбкой говорят собравшимся в турнирном зале.

В здании четыре этажа. Из них три отданы под турфирмы, «Суперлото» и даже стоматологический кабинет. С грустью вспоминаю историю родной шахматной школы, которая постепенно сжималась в размерах: сначала 2/3 отдали под компьютерный клуб, затем ещё часть под парикмахерскую, а за ней дошла очередь и до офисов.

Итак, четыре этажа, на каждом из них гроссмейстера задерживают на пару минут, итого… Досчитать эту сложную арифметическую задачку не успеваю – приходит шахматист.

Это не лекция, а скорее общая беседа. Начало ей задают вопросом о детстве шахматиста. Борис Абрамович рассказывает об отце и удачно купленной шахматной книге, в какой-то момент прочитанной за один вечер.

– А ещё как-то уехали на отдых и там играли на вылет. То есть проигравший уходит из-за стола и становится в конец очереди. А очередь была большая. И вот за две недели, что там были, я, пятилетний ребёнок, смог выиграть у двух взрослых. Друг отца, перворазрядник, порекомендовал отдать меня в шахматную школу. Так и пошло.

В СДЮШОР я дошёл до уровня мастера спорта. Мой первый тренер в девять лет объяснял мне ладейные окончания. Много лет спустя я играл с английским гроссмейстером Майлзом, который долгое время входил в десятку лучших в мире. И вот он не имел ни малейшего понятия об этом окончании. Основа, которую мне заложил тренер в СДЮШОР, помогла победить гроссмейстера!

Гельфанд показывает примерную позицию на доске и рассказывает, как он играл с Майлзом.

– Принцип игры такой: мои чёрные должны максимально пешку «надвинуть», а потом бежать королём к ней. Пока чёрные будут проводить ферзя, белые должны забирать чёрные пешки и проводить свои. В этой позиции становится очевидным план белых: пока чёрный король бежит к своей пешке, белые должны «надвинуть» пешки как можно ближе к последней горизонтали, чтобы облегчить задачу в дальнейшем. Тогда пешки будут ближе и успеют дойти. Гроссмейстер Майлз этого не знал и, пока я бежал королём, он своим ходил туда-сюда. Здесь всё может решить даже один ход (или успеет, или не успеет), а он потерял пять.

***

О том, что шахматы развивают в детях

– Нужно и трудолюбие, и талант, недостаточно чего-то одного. Какие-то способности есть у всех. Если ты будешь их развивать, ты дойдёшь до высокого уровня. Трудолюбие – важное качество, которое пригодится не только в шахматах. Профессиональными шахматистами станут единицы, но зато выработается трудолюбие, умение отделять важное от неважного, умение переживать поражения. Мне кажется, цель шахмат для детей именно в этом.

Если ребёнок не любит заниматься, но любит играть, это уже хорошо. В этом возрасте самое главное – любовь к шахматам и позитивное отношение к ним. Надо как-то зацепить ребёнка, чтобы ему это было интересно. Будет любить играть – придёт и интерес к занятиям.

Судя по очень детскому голосу, вопрос задаёт первоклассник:

– Сколько ваш сын решает задач в день?

– Сын почти не играет, но у нас в городе существует специальная программа. Последний год детского сада и первые два класса школы есть обязательный шахматный урок. Заданий там не дают, но в школе они проходят. Иногда он приходит и говорит: давай сыграем.

***

Про победный Кубок мира-2009

– Турнир такой, что выиграть его очень трудно. Одна неудача – и едешь домой. Мог уже во второй круге вылететь. Играл с шахматистом из Таджикистана, в первой партии уверенно сделал ничью чёрными. Белыми хорошо играл и получил большой перевес плюс перевес по времени. И в какой-то момент – типичная ошибка! – я решил играть на время.

Один вариант просчитал, вот сейчас, думаю, сразу выиграю. Но «зевнул» ответ соперника и оказалось, что я проигрываю. Сделал 40-й контрольный ход и понимаю, что получаю мат в несколько ходов. Встал, пошёл в туалет. Прихожу, а соперник, к моему облегчению, ошибся и ход не нашёл. Партию я выиграл и поймал волну.

В какие-то дни я сильно играл, пришло вдохновение. Турнир длился 23 дня, у меня почти не было выходных. Тут система такая: выигрываешь матч за 2 партии – третий день отдыхаешь. А если 1:1, то тай-брейк в третий день и выходного нет. Я играл почти без выходных. В какие-то дни играл не очень хорошо, но воля и, может быть, удача помогли. С четвертьфинала играл очень сильно и там уже побеждал по заслугам.

***

Про подготовку к матчу за звание чемпиона мира

– Начал играть в настольный теннис. Уже 6,5 лет интенсивно тренируюсь. Когда был дома, ездил на тренировки по полтора часа. В остальное время старался уделять час прогулке быстрым шагом. Перед матчем я посоветовался со спортивными врачами и они порекомендовали мне такую вещь. Идея такая: едешь в горы, где недостаток кислорода. Дышится гораздо легче, когда ты возвращаешься на равнину. Мы буквально по дням просчитали, сколько дней надо провести в горах и на равнине, поэтому сил было много. А по ходу матча я тоже каждый день ходил играть в настольный теннис.

– Это вы у Феликса Магата переняли?

– Нет, это ещё сборная СССР в 1986 перед чемпионатом мира по футболу в Мексике ездила в высокогорье готовиться. И как в первые дни чемпионата носились! Лобановский придумал. А в шахматы это я ввёл с чемпионата мира в 2007-м в Мексике. Высокогорье больше 2000 метров, мне спортивный врач посоветовал найти такую же высоту для подготовки к турниру. По всему миру искал, нашёл в Казахстане. Под конец турнира силы сохранил и играл уверенно [Гельфанд отстал на 1 очко от победителя Ананда и разделил 2-3 место с Крамником – прим.].

***

Про «Барселону», «Аякс» и Кройфа

– Стараюсь каждый матч «Барселоны» смотреть, сразу все дела откладываю. Был на финале Лиги чемпионов против «Манчестера». Почему «Барса»? Потому что Круифф. На мой взгляд, это главная личность в мире спорта. Он заложил основы отношения к делу в спорте и показал, как важен стиль.

У хорошего шахматиста должно быть личное видение шахмат. Ты не должен колебаться с конъюнктурой: сегодня все играют сицилианскую защиту, а завтра испанскую партию. Однако многие так делают. А стиль Круиффа мы видим в сборной Голландии, «Аяксе», «Барселоне». У них одна идеология: ты должен контролировать мяч. Человек подходил ко всему с научной точки зрения. Поэтому я болею за все команды, с которыми он был связан. Но сейчас «Барселона» единственная из трёх, кто не в кризисе. Поэтому сейчас явно слежу за ней.

Многие недооценивают важность наличия собственного стиля. Все чемпионы мира имеют свой стиль. Евгений Вениаминович Мочалов рассказывал историю про Карпова. Он с Корчным на «французской» играл Кd2 всегда. И ни одной партии у него не выиграл за 2 матча – ни в 1974, ни в 1978 году. Ему все помощники говорили: «играй Кс3 во французской». А Карпов отвечал: «Я от своего стиля и своих убеждений так быстро не отказываюсь». Конечно, гибкость нужна и Карпов в этом плане как раз очень гибкий шахматист. Но от своего стиля не отказывался никогда.

– Вы болеете за «Барселону», Магнус Карлсен болеет за «Реал». Вы общались на эту тему?

– Конечно, – улыбается Гельфанд. Вопрос вызывает у него неподдельный интерес, а в глазах появляется задорный огонёк. – Помню, играли как-то турнир, а «Барселона» как раз выиграла у «Реала». Прятался от меня :). Но он мне сказал такую вещь: главная радость не когда твоя команда выиграла, а когда команда твоего соседа проиграла. Вот тогда ты можешь его добивать как угодно, – смеётся Гельфанд. – Каждое поражение «Реала», если вижу его, припоминал. Бывало и наоборот. У нас не такие близкие отношения, но эту тему я люблю.

***

Про грядущий матч за звание чемпиона мира между Магнусем Карсленом и Фабиано Каруаной

– Мне кажется, очень равный и напряжённый матч. Они играют по-разному. Матч тем и отличается от турнира, что здесь большую роль играют стилистические особенности. Кто-то для кого-то неудобный соперник. Карлсен и Каруана будут готовиться друг к другу, изучат много партий. Мне кажется, Каруана более обучаемый в этом плане, он может подготовиться именно к сопернику. А Карлсен всё-таки больше играет от себя. В дебютах преимущество у Каруаны, в сложных позициях тоже. У Карлсена же большое преимущество в простых позициях.

***

О том, как технологии меняют шахматы.

– Раньше знаний было мало. Игрался турнир в какой-то точке мира,а мы через несколько месяцев получали избранные партии турнира. Например, играли мы в Минске чемпионат Беларуси. Партии печатались на печатной машинке, потом размножались «ксероксом» и раздавались участникам. Кроме участников турнира никто эти партии не видел. А где-нибудь и вовсе не печатались.

А сейчас любая партия доступна. Можно включить телефон, нажать и увидеть партии всех турниров мира. Нажимаешь – и у тебя есть первенство Европы до 65 лет. Или вот, например, сегодня играли чемпионат Уругвая, турнир в Катманду и в Индии. Это только сегодняшние, список большой, надо несколько страниц пролистать.

Любой человек имеет огромную базу партий, можно быстрее что-то изучить. У меня дома есть тетрадка, в которую я когда-то выписывал партии шахматистов, например, по дебютам или по типу позиций. Теперь этого не надо делать. Нажав одну кнопку в компьютере, человек получает доступ к любой информации. Поэтому сейчас важно другое. Сейчас так много информации, что нужно уметь выделять главное. Если смотреть всё подряд, ты не успеешь ничего.

Вырос средний уровень. Вроде играешь с человеком с небольшим рейтингом, а у него уже такой объём знаний, на который раньше нужно было тратить десятилетие.

Была история в 1980-м году. Параллельно играли два матча претендентов: один в Италии (Хюбнер – Портиш), другой в Аргентине (Корчной – Полугаевский). Хюбнер применил новинку и выиграл решающую партию. Естественно, сразу в Аргентине об этом никто не знал, просто не было информации. Корчной в Буэнос-Айресе купил газету, прочитал, решил рискнуть и выиграл партию. Между партиями прошла примерно неделя.

В прошлом году я с Инаркиевым применил новинку в партию. Вечером поужинал, как раз начался турнир в Сент-Луисе. Смотрю, а Накамура уже повторил эту новинку. И Карякин, судя по всему, к этому был готов! Первые ходы отреагировал быстро, потом уже задумался.

– Что чувствует шахматист, который на пару с Иванчуком занимает 3 место в рейтинге ФИДЕ после двух монстров Каспарова и Карпова?

– А, это про 1990 год? Отлично чувствует. Считает, что так и положено. Что сейчас ещё чуть-чуть и… Хотя тогда я не был таким самоуверенным, как сейчас. Когда что-то получается, есть ощущение, что хорошо поработал. Это результаты твоего труда. Недавно перебирал бумаги, нашёл с того времени тетрадки. Я выписывал, что так или не так сделал в партии и над чем надо работать. И за это воздалось.

– На каком этапе шахматист должен принимать решение, заниматься ему и дальше профессионально или фиксировать своё достижение и уходить?

– Очень хороший вопрос. Первый момент – сразу после школы. Хочешь ли ты посвятить жизнь шахматам или учить учиться? Ещё в институте можно совмещать, если ты не на суперсложном факультете. Но дальше надо определяться, что делать. И тут очень важный момент для родителей и детей. Я думаю, что правильное решение такое: если молодой человек колеблется, то ему не надо идти в шахматы. Это для тех, кто свято верит. Если человек колеблется, он при каждой неудаче будет думать: ой, зря я не пошёл после института куда-нибудь по специальности. Если ему интересны шахматы, но не настолько, чтобы всю жизнь посвящать, я думаю, не надо. Жизнь длинная и где-то при неудачах это будет всё время вспоминать.

***

Борис Гельфанд, несмотря на явную усталость, готов общаться и дальше, но его прерывают организаторы на «последний вопрос», потому что через несколько часов ему лететь в Израиль.

Но, несмотря на цейтнот, Борис Абрамович никому не откажет в автографе или фотографии. Дети смущённо подносят ему книги за его авторством, а шахматист, улыбаясь, перебрасывается с ними:

– Молодец, что не стеснялся спрашивать. Отличные вопросы!

Взрослые подходят пожать ему руку или рассказать какую-нибудь историю. Их гроссмейстер тоже благодарит:

– Спасибо за вопросы, видно, что подготовились, – улыбается он.

Возможно, в 2022 году Борис Гельфанд вернётся в Минск, чтобы сыграть на Всемирной шахматной олимпиаде. Во всяком случае, для этого он сделал всё, что мог.


популярное за неделю

Мнение

Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко