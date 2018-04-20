Никол Пашинян: Народ Армении взял власть в свои руки

Никол Пашинян: Народ Армении взял власть в свои руки7
- 20.04.2018, 22:07
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Премьер-министр Серж Саргсян не контролирует ситуацию в Армении.
Об этом выступая на митинге на площади Республики в Ереване, заявил лидер партии «Гражданский договор», депутат Никол Пашинян, передает news.am.
Комментируя призывы властей к диалогу, Пашинян отметил, что «мы уже ведем переговоры с властью, потому что народ взял власть в свои руки. Мы здесь ведем переговоры с самой мощной властью».
Пашинян отметил, что сегодняшние акции протеста носили массовый характер и в течение дня в разное время были перекрыты улицы 15 столичных районов.
Акции прошли также в ряде городов Армении, в том числе Чаренцаване, Гаваре, Раздане, Эчмиадзине, Гюмри, Ванадзоре, Абовяне, Ноемберяне, а в селе Аршалуйс акции начались с забастовки школьников. Студенты Театрального института также отказались идти на занятия.
Пашинян утверждает, что на площади Республики сегодня также установлен рекорд, так как сегодня площадь очень многолюдна.