В Минске пройдет бесплатная ночь сериалов 20.04.2018, 22:24

Зрителям также предложат тематические закуски и бесплатные напитки, настольные игры и викторины на знание сериалов.

В кинотеатре velcom cinema (В торговом центре Dana Mall) 11 мая впервые пройдет бесплатный показ популярных сериалов. Зрителям также предложат тематические закуски и бесплатные напитки, настольные игры, научное шоу и викторины на знание сериалов. Организатором киномарафона выступит цифровое телевидение VOKA, передает the-village.me.

На большие экраны попадут семь современных американских сериалов, названия которых хорошо знакомы белорусским зрителям. Формат «дегустации» предполагает просмотр по одному эпизоду каждого из них.

Между сеансами предусмотрят небольшие перерывы. Один из залов планируется переоборудовать под ночной клуб с DJ-сетами и световым шоу. Для зрителей также приготовят тематические сэндвичи, навеянные сериальными вселенными. Еду и напитки можно будет приобрести в баре.

На «Ночь дегустаций сериалов» можно попасть только по предварительной регистрации. Оставить заявку на участие можно до 3 мая включительно. На следующий день случайным образом будет разыграно 500 пригласительных. Подтверждение придет на почту в виде электронного билета, который нужно будет предъявить на входе в кинотеатр.

«Ночь дегустации сериалов» в кинотеатре velcom cinema начнется 11 мая в 21:00 и продлится до раннего утра. Последний показ должен завершиться ближе ко времени начала работы столичного метро (5:30), чтобы можно было свободно добраться домой.