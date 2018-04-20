Никол Пашинян озвучил требования властям Армении 20.04.2018, 22:56

1,626

Протестующие готовы обсудить сроки ухода Сержа Сагрсяна.

Мы готовы обсудить сроки ухода, отставки Сержа Сагрсяна и определенные условия в связи с этим. Об этом выступая на площади Республики в Ереване, заявил лидер партии «Гражданский договор», депутат Никол Пашинян, передает news.am.

По его словам, они не хотят мести. «Если Серж Саргсян подаст в отставку, это пойдет на пользу ему и Армении», - заявил Пашинян, представляя условия протестующих. В их числе, отставка Сержа Саргсяна, избрание парламентом премьер-министра, выдвинутого народом, формирование временного правительства.

Кроме того, согласно законодательству Армении через 20 дней после избрания премьера, парламент должен одобрить программу правительства. Когда будет сформировано временное правительство, согласно политической договоренности, парламент не примет программу правительства, после чего будут назначены досрочные парламентские выборы.

«Мы готовы обсудить пункты этой программы с Республиканской партией Армении и обеспечить плавную передачу власти народу. Но есть одно важное предусловие. Досрочные выборы не должны вызывать ни у кого сомнений. Это должны быть на 100% прозрачные, свободные и справедливые выборы».

Пашинян также подчеркнул важность мирного решения проблем. «Силового решения быть не может», - сказал он.