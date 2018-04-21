Обнародован майский график отключения горячей воды в Минске 5 21.04.2018, 9:17

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Теперь весну можно считать официально открытой.

«Минсккоммунтеплосеть» обнародовала списки адресов, которым придется посидеть без горячей воды в мае. В этом году перекрывать вентили начнут второго числа, сообщается на сайте Мингорисполкома.

Как и всегда, коммунальщики работают по известной всем схеме: если испытания трубопроводов проходят успешно, то отключение производится на минимальное время. Максимум, отведенный на ремонтно-восстановительные работы, — традиционные 14 суток.

2 мая

Красина, 7, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 31а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

Павловского, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50б, 54, 54а, 66,

на территории воинских частей 31802 и 2007.

10 мая

1-й пер. Окрестина, 36; 36а, 38;

Беды, 2б, 6, 8, 8а, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33;

Бельского, 39, к. 1, 2, 3; 41, 60;

Волоха, 45, 47, 49, 51;

Восточная, 33, 35, 37, 39;

Гало, 4, 6, 8, 76;

Грушевская, 124, 125, 126, 127, 132, 136;

Гурского, 21, к. 1, 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а;

Дзержинского, пр. 20, 24;

Долгиновский тр-т, 54в,

Дубравинский пер., 3, к. 1, 2; 5, 7, 9;

Железнодорожная, 122, 128а;

Здания КГБ

Карла Либкнехта, 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107, 112;

Каховская, 17, 26;

Корш-Саблина, 3, 5, 9, 11;

Кулибина, 9, 11;

Лермонтова, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49;

Маневича, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17;

Некрасова, 20, 22, 22, к. 1, 2; 24, 24а;

Нововиленская, 1, 3а, 4а, 5а, 6, 7б, 8а, 9а, 10, 10а, 13а, 14, 15, 18, 20, 21, к. 1, 2, 3, 22, 23, 24;

Нововиленский пер., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Одоевского, 50, 52, 54;

Орловская, 51, 53, 57, 59;

Осипенко, 2, 4, 6, 8;

Пономаренко, 58, 60, 62;

Прилукская, 48, 50;

Прямая, 22, 24, 24а, 28;

Розы Люксембург, 90а;

Сморговский тр-т, 1, 3, 7, 9, 10;

Старовиленский тр-т, 26а, 26, к. 1; 28, к. 1; 30, 69, 69а, 73, 75, 75а, 77;

Хмелевского, 12а;

Червякова, 23, 31, 50, 52, 55, 57, 57а, 59, 61, 62, 64, 64а;

14 мая

2-й пер. Багратиона, 22, 22а, 24, 28, 30, 32;

Авангардная, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 54;

Анаева, 27, к. 1, 2;

Ангарская, 15б, в;

Багратиона, 67, 69, 71, 73, 73а;

Варвашени, 13, к. 4; 15;

Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Запорожская, 22, 24а, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67;

Казинца, 51, к. 1, 2, 3, 4, 5; 3а; 88, 90, 95, 96, 96а, 97, к. 1, 2; 98, 107, 121;

Коллективный пр-д, 8;

Корженевского, 33, к. 1, 2, 3;

Менделеева, 4, 6, 8, 10, 10А, 12;

Мичурина, 12а, 19, 21, 23, 25;

Молодежная, 1, 1, к. 1, 2;

Партизанский пр-т, 104а, 121, 123, 133, 135, 146, 146а, б, 148;

Седова, 3, 7, 12, 16;

Социалистическая, 9, 13, 20, 22, 26, 30, 32;

Столетова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Строителей, 1;

Товарищеский пер., 2а;

Уральская, 41;

Фабричная, 20;

Филимонова, 3, 3, к. 2; 5, к. 1, 2; 7, 7а, б; 8, 10, 12, 14;

Центральная, 11а;

Шоссейная, 13, 17;

15 мая

Белинского, 7, 9, 9а, 11, 16, 18;

Волгоградская, 12, 25б, 69;

Восточная, 56, 64, 66, 68, 127;

Выготского, 1, 3, 4, 8, 14, 16, 20, 29, 37, 39, 43, 45;

Высокая, 11в, д;

Геологическая, 59, к. 1, 2, 3; 59б; 63а;

Долгиновский тр-т, 146, 150, 152, 157, 160, 160а, 160а, к. 1; 166;

Здания Свято-Елисаветинского монастыря;

Кузьмы Чорного, 21б, 27, 29, 31, 33а, б, 35;

Калинина, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34;

Калинина пер., 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8а, 9;

Калининградский пер., 19а;

Карвата, 2, 4, 11, 13, к. 1, 2; 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, б; 30, 31, 31а, г, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

Кедышко, 26;

Логойский тр-т, 1а, 1, к. 1, 2, 4; 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, к. 1, 2, 3, 4;

Ломоносова, 4;

Лукьяновича, 2, 2а, 3, 4;

Макаенка, 13а, б; 15а, в; 17б, в;

Мележа, 4, 4а;

Независимости пр., 103, 105, 107, 109, 111, 113;

Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16;

Олешева, 1;

Павлины Мяделки, 1, 3, 5, 7, 15;

Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Толбухина, 17, 19;

Якуба Коласа, 44, 48, 50, к. 1, 2; 51, к. 1; 52, 53, к. 1; 55, к. 1;

21 мая

Асаналиева, 14, 16, 18;

Кижеватова, 60, к. 1, 2, 3, 4, 6, 7;

Корженевского, пер. 8, 26;

Пирогова, 6;

Пуховичская, 5а, 14, 18;

Серова, 1а, 3, 3а, 5а, 15, 17, 31, 33;

22 мая

Бурдейного, 1, 2, 2а, б; 3, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 18а; 19, 19а;20, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39а; 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

Грушевская, 65, 65а;

Маяковского, 135, к. 1;

Одинцова, 1, к. 1, 2; 2, к. 2; 3, к. 1, 2; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а; 13, 14, к. 1; 15, 16, 17, 18, к. 1; 19, 19а; 20, 22, 22, к. 1; 23, к. 1, 2; 24, 30, 32, 36, к. 1; 38;

Притыцкого, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91;

Тимошенко 2-й, 3;

Тимошенко, 8, 10, 12, 14к.2, 15, к. 2; 16, 18, 20, к. 1, 2, 3; 22, к. 1; 24, к. 1; 34, 38;

Якубовского, 15, к. 1; 17, 19, 20, 21, 22, к. 1, 3; 23, 24, к. 1, 2, 3; 25, 26, к. 1, 2, 3, 4; 27, 28, к. 1; 29, 30, 30, к. 1, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, к. 1, 2; 50, 53, 54, 54а, 56, 60;

24 мая

Голодеда пр-д, 15б, 21;

Голодеда, 5б, 5, к. 2, 3, 4; 7а, 7, к. 2, 12, 14, 15, к. 3, 16, 17, к. 5, 18/1, 18/2, 20, 21, 21, к. 1; 24, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 77;

Гошкевича, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Дроздовича, 3;

Игуменский тр-т, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47;

Каганца, 2, 2б, 4;

Прушинских, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31а, 32, 34, 34, к. 1, 2, 3; 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 78, г/п 54;

Пташука, 1, 3, 5, 7, 9, 9б;

Сырокомли, 7, 11, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48;

Ташкентская, 6а, 8, 10, 12;

Уборевича, 72, 73, 168, 170, 172, 174;

Шпилевского, 54, 55, 56, 57, 59, 60;

Янки Лучины, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 46, 56, 58, 60, 62, 64;

28 мая

Тепличная, 1;

29 мая

Бирюзова, 13а, б; 15а;

Пономаренко, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Пушкина пр., 10;

Янки Мавра, 64а; 68а, б, в; 70;

30 мая

Горовца, 34, к. 1, 2;

Карла Маркса, 24, 26, 31;

Малинина, 8, 10, 10а, 12, 14;

Октябрьская, 2, 4, 8а, 10, 10а, 10, к. 2;

Плеханова, 26, 28, к. 1; 46, 48, 48а, 93, 93а, 95, 97, к. 1, 2, 3, 4, 5; 99;

Рокоссовского пр., 27, 46, 48, 50, 52, к. 1; 54, к. 1; 56, 58, к. 1; 60, к. 1; 62, 64, 74, 74а, 76, 78, 80, 82;

Якубова, 16, 18, 48, к. 1, 2, 3, 4; 52, 52а.

Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта минчан просят срочно сообщать диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» по телефону 267-88-88 или в ближайшие ЖЭУ. Время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено, и в случае успешных испытаний трубопроводов и отсутствия дефектов, требующих выполнения дополнительных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток. Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения можно получить в ЖЭУ районов.