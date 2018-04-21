«Бегают по кухне, не знаю что делать»: в Беларуси появились богомолы

«Бегают по кухне, не знаю что делать»: в Беларуси появились богомолы8
- 21.04.2018, 10:17
- 2,799
На днях в Могилеве женщина заметила у себя на кухне богомолов, которые завелись в цветах.
После этого в Минске произошла аналогичная история, пишет tut.by.
Женщина рассказывает, что насекомые появились после того, как муж подарил ей мимозу на 8 Марта.
— На кухне мы обнаружили десятки маленьких богомолов. Осмотрели комнату и выяснили, что на веточке мимозы была кладка. Около 30 штук богомолов выпустили в окно, потому что не знали, что с ними делать. Еще около десятка бегают по кухне. Не знаю, что с ними делать!
Ольга поясняет: когда ей дарили цветы, то ничего постороннего она не заметила. Как выяснила женщина, муж купил мимозу с рук у универсама «Кунцевщина».
В Минске чужеродные виды животных и растений изучают в Центре по инвазивным видам при Научно-практическом центре НАН Беларуси по биоресурсам. За комментарием мы обратились к руководителю центра — члену-корреспонденту НАН Беларуси Виталию Семенченко.
— Богомолы — это вид с Украины. Но потихонечку в связи с потеплением они начали продвигаться на север, в том числе и в Беларусь. Отдельные экземпляры находят даже под Минском. Так что вид этот для Украины обычный. У нас появился недавно.
Семенченко говорит, что богомолы — хищники, они едят разных насекомых. Для человека опасности не представляют.
— Если они будут находиться в квартире — ничего страшного. Просто интересное насекомое. Обычно его держат в террариумах с ветками и накрывают сверху стеклом.
К Ольге, считает специалист, богомола привезли на ветке мимозы из южных областей Украины, Азербайджана или Кавказа. Кстати, перед праздниками на границе часто конфискуют цветы, у которых нет фитосанитарного контроля — для того, чтобы в страну не попадали чужеродные насекомые.
— Большая часть насекомых, назовем их чужеродного вида, появляются в Беларуси при торговле цветочным материалом или цветами в горшках, у которых в почве могут содержаться личинки или яйца насекомых. Поэтому необходим фитосанитарный контроль. Он контролирует так называемые карантинные виды насекомых, которые могут наносить ущерб сельскому хозяйству.
Богомол же, по словам Семенченко, полезное насекомое, поскольку он уничтожает целый ряд других вредных летающих насекомых.