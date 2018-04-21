«Бегают по кухне, не знаю что делать»: в Беларуси появились богомолы 8 21.04.2018, 10:17

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ФОто: vmireinteresnogo.com

На днях в Могилеве женщина заметила у себя на кухне богомолов, которые завелись в цветах.

После этого в Минске произошла аналогичная история, пишет tut.by.

Женщина рассказывает, что насекомые появились после того, как муж подарил ей мимозу на 8 Марта.

— На кухне мы обнаружили десятки маленьких богомолов. Осмотрели комнату и выяснили, что на веточке мимозы была кладка. Около 30 штук богомолов выпустили в окно, потому что не знали, что с ними делать. Еще около десятка бегают по кухне. Не знаю, что с ними делать!

Ольга поясняет: когда ей дарили цветы, то ничего постороннего она не заметила. Как выяснила женщина, муж купил мимозу с рук у универсама «Кунцевщина».

ФОто с сайта tut.by

В Минске чужеродные виды животных и растений изучают в Центре по инвазивным видам при Научно-практическом центре НАН Беларуси по биоресурсам. За комментарием мы обратились к руководителю центра — члену-корреспонденту НАН Беларуси Виталию Семенченко.

— Богомолы — это вид с Украины. Но потихонечку в связи с потеплением они начали продвигаться на север, в том числе и в Беларусь. Отдельные экземпляры находят даже под Минском. Так что вид этот для Украины обычный. У нас появился недавно.

Семенченко говорит, что богомолы — хищники, они едят разных насекомых. Для человека опасности не представляют.

— Если они будут находиться в квартире — ничего страшного. Просто интересное насекомое. Обычно его держат в террариумах с ветками и накрывают сверху стеклом.

ФОто с сайта tut.by

К Ольге, считает специалист, богомола привезли на ветке мимозы из южных областей Украины, Азербайджана или Кавказа. Кстати, перед праздниками на границе часто конфискуют цветы, у которых нет фитосанитарного контроля — для того, чтобы в страну не попадали чужеродные насекомые.

— Большая часть насекомых, назовем их чужеродного вида, появляются в Беларуси при торговле цветочным материалом или цветами в горшках, у которых в почве могут содержаться личинки или яйца насекомых. Поэтому необходим фитосанитарный контроль. Он контролирует так называемые карантинные виды насекомых, которые могут наносить ущерб сельскому хозяйству.

ФОто с сайта tut.by

Богомол же, по словам Семенченко, полезное насекомое, поскольку он уничтожает целый ряд других вредных летающих насекомых.