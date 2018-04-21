На МТЗ нашли недостачу, но работники не хотят ее возмещать 5 21.04.2018, 10:29

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На одном из складов Минского тракторного завода выявили недостачу в 27 тысяч рублей.

Выплачивать деньги должны материально ответственные лица — работники склада. Однако заводчане протестуют против такого решения и говорят, что уже давно предупреждали начальство об образовавшейся недостаче. Похожая история была в МТЗ полгода назад, пишет finance.tut.by.

Напомним, что в предыдущий раз служба безопасности завода при проверке в начале ноября прошлого года выявила пропажу 272 рычагов со щеткой на общую сумму 7 917,92 рублей. Факт хищения деталей установить не удалось, так как камер видеонаблюдения на складе нет. При проверке опросили некоторых работников склада, однако причину образования недостачи никто не объяснил. В ситуации разбиралась милиция.

Позже в МТЗ нашли еще две недостачи — в одном из складов на 404 рубля, во втором — на 27 тысяч. Эти деньги также должны выплатить работники завода. Самые большую сумму — 16 тысяч 250 рублей — обязан отдать Петр, бывший начальник цеха комплектации.

Однако Петр не согласен с таким решением. По словам мужчины, до этого он выявил, что предыдущие инвентаризации проходили с нарушением инструкции. Из-за этого он поднял вопрос о необходимости перепроверки и проведении независимого аудита.

— Это были не только слова, но и аргументированная служебная записка. Я просил проверить бухгалтерские данные, по которым образовалась недостача. Но доводы проигнорировали, а через несколько дней со мной отказались продлевать трудовой контракт.

Через год завод подал исковое заявление, назначили судебное заседание. Причиной недостачи установили недостаточный контроль со стороны начальника цеха. В итоге заводчанам по решению суда необходимо выплатить серьезные суммы. Петр Ловгач не согласен с судебным решением и намерен его обжаловать.

На предприятии пока не комментируют ситуацию. Напомним, в прошлый раз руководство завода объясняло, что раз добровольно выплачивать недостачу работники склада отказались, взыскать необходимую сумму с них можно только через суд. Чтобы подать иск, необходимы результаты проверки милиции.

— Недостача возникает по разным причинам, в том числе и из-за человеческой халатности. Все должно быть по закону. Деньги взимать с них никто не будет, пока не завершена проверка милиции.