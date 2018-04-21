В Ереване возобновились акции протеста 1 21.04.2018, 10:33

1,118

Участники акции «Мой шаг», организованной по инициативе депутата Никола Пашиняна, начали очередное шествие.

Шествие началось в седьмом Норкском массиве, его участники движутся по направлению к остальным Норкским массивам. Колонна идет под дождем, под звуки вувузел и сигналов автомобилей. Шествие со стороны улицы ограждают полицейские, не позволяя перекрыть движение, сообщает News.am.

«Народная революция неизбежна», - возвестил Никол Пашинян. Периодически он обращается в мегафон к жителям, призывая присоединиться к шествию. Некоторые активисты с флагами залезли на крыши машин.

В начале акции к Пашиняну подошел замначальника полиции Еревана Валерий Осипян и что-то стал говорить. Судя по тому, что Пашинян в мегафон говорит о свободе проведения собрания, Осипян пытается ему сказать о недопустимости проведения акции.

«Ситуация выходит из-под контроля», - слышны слова Осипяна.

«Нарушаются конституционные права граждан», - увещевает Осипян. Его слова тонут в шуме вувузел и сигналов автомобилей.

Участники шествия попытались блокировать движение, в ответ полицейские силой вернули демонстрантов на тротуар.

Видя, что дальнейшее продвижение затруднено из-за действий полиции, Никол Пашинян призвал сторонников собраться в шестом Норкском массиве.