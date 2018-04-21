Госструктуры РФ массово закупают VPN для обхода блокировок Роскомнадзора 2 21.04.2018, 11:03

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На госзакупках есть тендеры от Росгвардии, Русгидро и филиала Россельхозбанка.

Российские государственные структуры, среди которых Русгидро, Петербургский метрополитен, Росгвардия и другие, объявили тендеры на закупку VPN-сервисов, с помощью которых можно обходить блокировки Роскомнадзора, в том числе Telegram.

Об этом сообщает Znak.com со сылкой на сайты госзакупок.

На госзакупках есть тендеры от Росгвардии, Русгидро и филиала Россельхозбанка, которым руководит сын главы Совета безопасности Р Ф Дмитрий Патрушев.

Во всех случаях в документах указаны внутренние частные сети для пользования структурами компаний. Филиал банка готов заплатить за эти услуги 10 млн руб(порядка 5 млн грн).

По данным СМИ, VPN также хотят закупить в Пенсионном фонде, метрополитене Санкт-Петербурга, ГУП «ТЭК СПб», ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ», управлении лесами Ленинградской области, нескольких полицейских управлениях и региональных центральных больницах.

В управлении МВД по Ростовской области на частные сети готовы выделить до 37 млн руб (порядка 19 млн грн).

Петербургская подземка заключила контракт на сумму 246 тысяч рублей для санатория «Балтийский берег» с целью «расширения возможностей доступа в сеть Интернет».

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» заявили, что компании потребовался VPN для «обмена информацией между диспетчерской и центральными тепловыми пунктами».

После запрета Telegram Роскомнадзор предупредил владельцев VPN и прокси-серверов о предстоящих блокировках «за экстремизм и призывы к массовым беспорядкам».

20 апреля регулятор ограничил доступ к 18 VPN и прокси-сервисам.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России.