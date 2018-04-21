Ученые сделали удивительное открытие на дне Тихого океана 1 21.04.2018, 11:10

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Беспилотному подводному аппарату удалось снять редкое явление.

Ученые обнаружили на дне Тихого океана огромное скопление неизвестных науке осьминогов, откладывающих яйца в непригодных для их жизни условиях.

Группу моллюсков заметили во время изучения обнажения Дорадо – участка застывшей лавы, располагающегося у берегов Коста-Рики на глубине трех километров. Десятки самок облепили камни возле трещин, по которым поднималась теплая вода, пишет newsyou.info.

Беспилотному подводному аппарату удалось снять больше сотни глубоководных осьминогов. Многие из них охраняли кладки с яйцами. Исследователи насчитали по меньшей мере 186 яиц, однако ни один эмбрион не подавал признаков развития.

По мнению специалистов, животные относятся к роду Muuscoctopus, однако их вид не был описан ранее. Они отличаются розовой окраской и необычно большими глазами. Взрослая особь сравнима по размерам с обеденной тарелкой.

Теплая вода смертельно опасна для глубоководных осьминогов. Повышение температуры приводит к ускорению обмена веществ, и организм моллюска начинает требовать больше кислорода, чем содержится в воде. Это может привести к гибели животного. Кроме того, представители этого рода, как правило, не склонны собираться стаями.